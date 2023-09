Uruguai convoca para Eliminatórias seis atletas que atuam no Brasil

O técnico Marcelo Bielsa divulgou nesta segunda-feira (4) a lista de atletas convocados para a seleção do Uruguai visando a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Deixando de fora medalhões como Suárez e Cavani, o treinador argentino escolheu seis nomes que atuam no futebol brasileiro com destaque para o corintiano Bruno Méndez e o palmeirense Piquerez.



Além dos dois clubes paulistas, mas quatro equipes brasileiras cederam atletas para os dois jogos que os uruguaios vão disputar O goleiro Rochet do Internacional, o lateral Puma Rodríguez do Vasco, o meia Carballo do Grêmio e o atacante Canobbio do Athletico-PR, integram a lista.