HOMENAGEM

Uruguaio chega a 155 jogos pelo Bahia, ganha bandeirão na Fonte Nova e se emociona: 'Clube gigante'

Acevedo já é estrangeiro com mais partidas pelas cores do Bahia

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:38

Nicolás Acevedo ganhou bandeirão Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Nicolás Acevedo recebeu uma homenagem especial da torcida do Bahia durante o triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, na noite de segunda-feira (14), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um bandeirão com o rosto do volante uruguaio foi aberto no setor Leste da Arena Fonte Nova.

A festa celebrou a marca alcançada recentemente pelo camisa 5, que se tornou o estrangeiro com mais jogos na história do clube - ontem, chegou a 155 partidas com as cores do Bahia. Acevedo ultrapassou o argentino José Sanfilippo, que defendeu o Esquadrão na década de 1960 e acumulou 152 partidas.

Nas redes sociais, o Bahia publicou imagens da homenagem e destacou o feito do jogador. “Estrangeiro com mais jogos na história do clube recebeu homenagem da torcida azul, vermelha e branca”, escreveu o Tricolor.

Acevedo é homenageado pela torcida do Bahia 1 de 12

Acevedo também compartilhou o momento e agradeceu aos torcedores pelo reconhecimento. “Orgulho em ficar na história deste clube gigante! Não tenho palavras pra agradecer tanto carinho, muito obrigado nação tricolor”, publicou.

Contratado inicialmente por empréstimo junto ao New York City no fim de 2022, o uruguaio estreou pelo Bahia na temporada seguinte. Após se firmar no elenco, foi adquirido em definitivo pelo clube e renovou o contrato até dezembro de 2031.

??? Homenagem a Nico!



Estrangeiro com mais jogos na história do clube recebeu homenagem da torcida azul, vermelha e branca @cachaacevedo #BBMP pic.twitter.com/ZaWy0Ls6iy — EC Bahia (@ecbahia) September 15, 2026

Ao longo da passagem por Salvador, Acevedo conquistou três edições do Campeonato Baiano, em 2023, 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste de 2025. O volante também se tornou um dos jogadores mais identificados com a torcida na atual formação tricolor.