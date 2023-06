Vai pintar 'lei do ex'? Quatro jogadores do Vitória já defenderam o Guarani

Volante do Vitória, Rodrigo Andrade defendeu o Guarani em 2021 e 2022. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Se o Vitória conseguir fazer valer a famosa "lei do ex" na 13ª rodada da Série B do Brasileiro, pode até pintar goleada diante do Guarani. É que quatro jogadores do elenco rubro-negro já defenderam o adversário. O zagueiro João Victor, o volante Rodrigo Andrade, o meia Giovanni Augusto e o atacante Pablo Diogo vestiram a camisa do Bugre recentemente.



Deles, apenas o último não tem chance de ser titular no jogo das 18h de domingo (25), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. "A gente tem que torcer para ter a 'lei do ex'. São quatro jogadores e a gente até brincou esses dias que não é possível que pelo menos um ou dois não consigam fazer valer a 'lei do ex', né?", divertiu-se Giovanni Augusto durante entrevista coletiva concedida na Toca do Leão.

"Brincadeiras à parte, são jogadores de extrema qualidade e, com certeza, vão estar preparados para ajudar a equipe. Espero que a gente, lá em Campinas, consiga fazer um grande jogo. Mesmo sabendo da dificuldade, acredito que a gente vem em um bom momento", completou o meia.

Giovanni Augusto foi jogador do Guarani de janeiro de 2022 a abril deste ano, quando rescindiu contrato para assinar com o Vitória. Na temporada passada, ele representou o Bugre em 27 jogos da Série B, 26 deles como titular, e marcou dois gols. Na atual, o meia vestiu a camisa alviverde em nove partidas do Campeonato Paulista, começando em campo em oito delas, e estufou a rede uma vez.

O confronto com o Guarani deve marcar o retorno de Giovanni Augusto ao time titular do Vitória após ele se recuperar da lesão da panturrilha que o tirou de seis jogos seguidos da Série B. Contratado para ser o camisa 10 rubro-negro no torneio de acesso, o meia voltou a ser relacionado na rodada passada, contra o Criciúma, mas começou no banco de reservas.

Giovanni Augusto disputou apenas quatro das 12 partidas do Vitória na Série B. Ele ainda não deu assistências, nem marcou gols e espera fazer valer a 'lei do ex' para abrir a contagem da artilharia. "Tenho sorte. Até que costumo conseguir fazer valer essa lei. Espero que possa mais uma vez fazer valer essa situação e que a gente consiga fazer um grande jogo lá contra a equipe do Guarani", projetou o jogador.

João Victor e Rodrigo Andrade foram emprestados pelo Vitória ao Guarani. Não apenas se firmaram, como chamaram a atenção atuando pelo Bugre na Série B do ano passado. Apesar de terem se destacado, não conseguiram comemorar o acesso, pois a equipe paulista terminou na 10ª colocação. De volta à Toca do Leão, eles vivem momentos distintos dentro do elenco.

Depois de defender o Guarani em 73 jogos nas temporadas de 2021 e 2022, Rodrigo Andrade se tornou o pilar do meio-campo do Vitória e um dos titulares absolutos do técnico Léo Condé. Este ano, com a camisa rubro-negra, ele fez 24 partidas, 23 delas como titular, e marcou três gols.

Já João Victor passou mais tempo no banco de reservas do que em campo depois de retornar ao Vitória. Pelo Bugre, o zagueiro disputou 36 jogos e marcou três gols em 2022. Este ano, no Leão, ele participou de apenas de 12 das 32 partidas feitas pelo Vitória, sete delas como titular. Agora, ele irá reencontrar o Guarani dentro de campo, pois será o substituto de Camutanga, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.