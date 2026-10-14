Vasco vence Boca Juniors fora e entra para grupo histórico que bateu argentinos na Bombonera

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Wendel de Novais
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:48
O Vasco conquistou uma vitória histórica sobre o Boca Juniors na noite desta terça-feira (13). Ao vencer os argentinos por 1 a 0 na Bombonera, o clube carioca se tornou o quarto time brasileiro a derrotar o adversário em seu estádio em um confronto eliminatório de competição internacional. As informações são do ge.
O resultado também deixou o Cruz-maltino em vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Com o placar construído na Argentina, a equipe comandada por Pedro Emanuel poderá garantir a classificação com um empate no jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira, no Rio de Janeiro.
Vasco venceu Boca fora de casa
Antes do Vasco, apenas Santos, Paysandu e Internacional haviam conseguido vencer o Boca Juniors na Bombonera em partidas de mata-mata. O Santos alcançou o feito na Libertadores de 1963, enquanto o Paysandu venceu nas oitavas de final da edição de 2003. Já o Internacional derrotou os argentinos na semifinal da Sul-Americana de 2008.
O Colorado também venceu o Boca no estádio pelas oitavas de final da Libertadores de 2020, mas acabou eliminado nos pênaltis após o confronto. Por isso, o resultado daquela partida não alterou o retrospecto de brasileiros que venceram os argentinos em duelos eliminatórios com classificação em disputa.
Outros clubes do país também já superaram o Boca Juniors na Bombonera em torneios internacionais, mas em jogos da fase de grupos. É o caso de Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro. Botafogo-SP, Grêmio e Flamengo, por sua vez, venceram a equipe argentina em amistosos disputados no estádio.
A definição do finalista será na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro. Na outra semifinal da Copa Sul-Americana, Atlético-MG e Montevideo City Torque, do Uruguai, disputam a segunda vaga na decisão.