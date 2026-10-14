FUTEBOL

Vasco vence Boca Juniors fora e entra para grupo histórico que bateu argentinos na Bombonera

Cruz-maltino venceu por 1 a 0 e se tornou o quarto clube brasileiro a derrotar os argentinos no estádio em um mata-mata

Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:48

Vasco venceu Boca fora de casa Crédito: Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama

O Vasco conquistou uma vitória histórica sobre o Boca Juniors na noite desta terça-feira (13). Ao vencer os argentinos por 1 a 0 na Bombonera, o clube carioca se tornou o quarto time brasileiro a derrotar o adversário em seu estádio em um confronto eliminatório de competição internacional. As informações são do ge.

O resultado também deixou o Cruz-maltino em vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Com o placar construído na Argentina, a equipe comandada por Pedro Emanuel poderá garantir a classificação com um empate no jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira, no Rio de Janeiro.

Vasco venceu Boca fora de casa 1 de 5

Antes do Vasco, apenas Santos, Paysandu e Internacional haviam conseguido vencer o Boca Juniors na Bombonera em partidas de mata-mata. O Santos alcançou o feito na Libertadores de 1963, enquanto o Paysandu venceu nas oitavas de final da edição de 2003. Já o Internacional derrotou os argentinos na semifinal da Sul-Americana de 2008.

O Colorado também venceu o Boca no estádio pelas oitavas de final da Libertadores de 2020, mas acabou eliminado nos pênaltis após o confronto. Por isso, o resultado daquela partida não alterou o retrospecto de brasileiros que venceram os argentinos em duelos eliminatórios com classificação em disputa.

Outros clubes do país também já superaram o Boca Juniors na Bombonera em torneios internacionais, mas em jogos da fase de grupos. É o caso de Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro. Botafogo-SP, Grêmio e Flamengo, por sua vez, venceram a equipe argentina em amistosos disputados no estádio.