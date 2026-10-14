Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vasco vence Boca Juniors fora e entra para grupo histórico que bateu argentinos na Bombonera

Cruz-maltino venceu por 1 a 0 e se tornou o quarto clube brasileiro a derrotar os argentinos no estádio em um mata-mata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:48

Vasco venceu Boca fora de casa
Vasco venceu Boca fora de casa Crédito: Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama

O Vasco conquistou uma vitória histórica sobre o Boca Juniors na noite desta terça-feira (13). Ao vencer os argentinos por 1 a 0 na Bombonera, o clube carioca se tornou o quarto time brasileiro a derrotar o adversário em seu estádio em um confronto eliminatório de competição internacional. As informações são do ge.

O resultado também deixou o Cruz-maltino em vantagem na disputa por uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Com o placar construído na Argentina, a equipe comandada por Pedro Emanuel poderá garantir a classificação com um empate no jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira, no Rio de Janeiro.

Vasco venceu Boca fora de casa

Vasco venceu Boca fora de casa por Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama
Vasco venceu Boca fora de casa por Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama
Vasco venceu Boca fora de casa por Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama
Vasco venceu Boca fora de casa por Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama
Vasco venceu Boca fora de casa por Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama
1 de 5
Vasco venceu Boca fora de casa por Matheus Lima e Dikran Sahagian/Vasco da Gama

Antes do Vasco, apenas Santos, Paysandu e Internacional haviam conseguido vencer o Boca Juniors na Bombonera em partidas de mata-mata. O Santos alcançou o feito na Libertadores de 1963, enquanto o Paysandu venceu nas oitavas de final da edição de 2003. Já o Internacional derrotou os argentinos na semifinal da Sul-Americana de 2008.

O Colorado também venceu o Boca no estádio pelas oitavas de final da Libertadores de 2020, mas acabou eliminado nos pênaltis após o confronto. Por isso, o resultado daquela partida não alterou o retrospecto de brasileiros que venceram os argentinos em duelos eliminatórios com classificação em disputa.

Outros clubes do país também já superaram o Boca Juniors na Bombonera em torneios internacionais, mas em jogos da fase de grupos. É o caso de Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro. Botafogo-SP, Grêmio e Flamengo, por sua vez, venceram a equipe argentina em amistosos disputados no estádio.

A definição do finalista será na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro. Na outra semifinal da Copa Sul-Americana, Atlético-MG e Montevideo City Torque, do Uruguai, disputam a segunda vaga na decisão.

Leia mais

Imagem - Jogos de futebol hoje (14/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (14/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Imagem - Vitória perde mas resultados da rodada ajudam e chance de rebaixamento segue baixa

Vitória perde mas resultados da rodada ajudam e chance de rebaixamento segue baixa

Imagem - Rodada quase perfeita faz chances de classificação para Libertadores do Bahia disparar

Rodada quase perfeita faz chances de classificação para Libertadores do Bahia disparar

Tags:

Vasco da Gama Boca Juniors

Mais recentes

Imagem - Jogos de futebol hoje (14/10): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (14/10): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Vitória perde mas resultados da rodada ajudam e chance de rebaixamento segue baixa

Vitória perde mas resultados da rodada ajudam e chance de rebaixamento segue baixa
Imagem - Rodada quase perfeita faz chances de classificação para Libertadores do Bahia disparar

Rodada quase perfeita faz chances de classificação para Libertadores do Bahia disparar