COPA DO BRASIL

Vasco x Vitória: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 18:00

Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Campeã em 2011 e vice-campeã no ano passado, a equipe carioca quer seguir sonhando com o bicampeonato do torneio, enquanto o Leão da Barra luta para chegar à semifinal do torneio pela terceira vez, a primeira desde o vice-campeonato de 2010. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida, desfalques e as prováveis escalações.

Onde assistir Vasco x Vitória ao vivo

A partida entre Vasco e Vitória terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming).

Equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil 1 de 8

Vasco

O Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil em meio a um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe foi goleada pelo Palmeiras por 4x1 na última rodada e ocupa a 19ª posição da Série A, com 22 pontos, três a menos que o Internacional, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Apesar da situação complicada no Brasileirão, o Cruz-Maltino segue vivo nas três principais competições que disputa em 2026. Na Copa do Brasil, o time passou pelo Paysandu na quinta fase e depois eliminou o Fluminense nas oitavas de final. A equipe também está nas quartas da Sul-Americana, onde enfrentará o vencedor do duelo entre River Plate e Santa Fé, da Colômbia.

O técnico Pedro Emanuel não deve poupar seus principais jogadores para o confronto diante do Vitória. No entanto, ele terá Brenner, Jair, Rojas e Mateus Carvalho como desfalques por lesão.

A expectativa é de São Januário lotado, já que os ingressos para a partida foram esgotados ainda na segunda-feira (25). O estádio será utilizado como mando vascaíno depois que o clube não conseguiu autorização para levar o confronto ao Maracanã. A diretoria chegou a recorrer à Justiça para tentar alterar o local da partida, mas não obteve decisão favorável.

Relembre a campanha do Vitória na Copa do Brasil 2026 1 de 4

Vitória

O Vitória chega às quartas de final após uma campanha de destaque na Copa do Brasil. Nas oitavas, o Rubro-Negro reverteu a derrota por 2x0 sofrida diante do Athletico-PR no jogo de ida e goleou o adversário por 4x0 no Barradão, garantindo a classificação.

Antes disso, o Leão também protagonizou outra grande virada contra o Flamengo. Depois de perder o primeiro confronto por 2x1, no Maracanã, o Vitória venceu por 2x0 em Salvador e avançou no mata-mata.

O momento no Brasileirão é mais tranquilo em relação ao do rival carioca. Mesmo após perder o Ba-Vi para o Bahia no último domingo (23), a equipe comandada por Jair Ventura soma 29 pontos e ocupa a 12ª colocação, apenas um ponto atrás do Botafogo, primeiro time dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2027.

O retrospecto do Vitória contra o Vasco na Copa do Brasil também é favorável. As equipes se enfrentaram quatro vezes anteriormente na competição, com três classificações do Rubro-Negro, em 1989, 2010 e 2017. O Vasco levou a melhor apenas em 2009, justamente nas quartas de final.

Tentando abrir vantagem para o jogo de volta no Barradão, na próxima quarta-feira (2), o técnico Jair Ventura terá alguns desfalques no jogo de ida. Ele não poderá contar com Anderson Pato, Baralhas, Camutanga, Dudu, Edu e Nathan Mendes, todos lesionados. Já Diego Tarzia cumpre suspensão, enquanto Alex Bruno e Pochettino não estão inscritos na competição. Em compensação, Caíque volta a ficar à disposição após se recuperar de problema no joelho.

Prováveis escalações de Vasco x Vitória

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Adson, Andrés Gómez e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Vitória: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Martínez e Zé Vitor; Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Ficha do Jogo

Jogo: Vasco x Vitória

Campeonato: Copa do Brasil 2026

Fase: Quartas de final (jogo de ida)

Data: Quarta-feira, 26 de agosto de 2026

Horário: 21h30

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

Arbitragem