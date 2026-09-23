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Veja a provável escalação da Seleção Brasileira para o primeiro jogo após a Copa do Mundo

Ancelotti deu pistas no treino desta quarta-feira, mas ainda não definiu os titulares para enfrentar a Austrália

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:44

Seleção realizou primeiro treino com grupo completo em Brisbane
Seleção realizou primeiro treino com grupo completo em Brisbane Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira deve manter uma base da Copa do Mundo no primeiro jogo do novo ciclo. Carlo Ancelotti ainda não montou um time titular, mas a atividade desta quarta-feira (23), em Brisbane, deu pistas para o amistoso de sexta (25), contra a Austrália. Segundo o GloboEsporte, o treinador reuniu pela primeira vez todos os convocados em campo e mesclou as equipes durante os trabalhos.

Uma escalação possível, a partir das observações no treino, é: Hugo Souza; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Raphinha; Estêvão, Pedro e Vini Jr. Apesar disso, Ancelotti ainda não testou essa formação completa.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nos exercícios em campo reduzido, Vanderson, Marquinhos e Estêvão atuaram juntos pela direita, enquanto Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Vini Jr. formaram o lado esquerdo. Danilo e Bruno Guimarães dividiram o meio durante parte da atividade; à frente, Raphinha e Pedro jogaram próximos. Bruno e Gabriel foram poupados da maior parte do treino.

O Brasil ainda treina em Brisbane antes de viajar para Townsville. A partida de sexta-feira começa às 7h, no horário de Brasília.

Tags:

Seleção Brasileira

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