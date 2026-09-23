Veja a provável escalação da Seleção Brasileira para o primeiro jogo após a Copa do Mundo

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Carol Neves
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:44
A Seleção Brasileira deve manter uma base da Copa do Mundo no primeiro jogo do novo ciclo. Carlo Ancelotti ainda não montou um time titular, mas a atividade desta quarta-feira (23), em Brisbane, deu pistas para o amistoso de sexta (25), contra a Austrália. Segundo o GloboEsporte, o treinador reuniu pela primeira vez todos os convocados em campo e mesclou as equipes durante os trabalhos.
Uma escalação possível, a partir das observações no treino, é: Hugo Souza; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Raphinha; Estêvão, Pedro e Vini Jr. Apesar disso, Ancelotti ainda não testou essa formação completa.
Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
Nos exercícios em campo reduzido, Vanderson, Marquinhos e Estêvão atuaram juntos pela direita, enquanto Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Vini Jr. formaram o lado esquerdo. Danilo e Bruno Guimarães dividiram o meio durante parte da atividade; à frente, Raphinha e Pedro jogaram próximos. Bruno e Gabriel foram poupados da maior parte do treino.
O Brasil ainda treina em Brisbane antes de viajar para Townsville. A partida de sexta-feira começa às 7h, no horário de Brasília.