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Veja as chances de classificação para a Libertadores de cada time faltando 10 rodadas para o fim da Série A

Projeções matemáticas indicam quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no principal torneio do continente

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:45

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A disputa por uma vaga na Copa Libertadores também entra em sua fase decisiva no Campeonato Brasileiro. Com apenas 10 rodadas restantes, os clubes que brigam pelas primeiras posições já começam a definir com maior clareza suas possibilidades de terminar a competição entre os classificados para o principal torneio do continente. 

Apesar de a reta final ainda reservar mudanças importantes na tabela, as projeções matemáticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram como está a disputa neste momento. Confira abaixo as chances de classificação para a Copa Libertadores de cada equipe após a 28ª rodada do Brasileirão, de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da UFMG. 

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG

Flamengo - 99,995% por Reprodução
Palmeiras - 99,85% por Reprodução
Athletico - 86,8% por Reprodução
Fluminense - 77,8% por Reprodução
Cruzeiro - 57,5% por Reprodução
Bahia - 50,7% por Reprodução
Atlético-MG - 11,2% por Reprodução
Santos - 7,3% por Reprodução
São Paulo - 2,6% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 2,6% por Reprodução
Coritiba - 2,3% por Reprodução
Botafogo - 0,71% por Reprodução
Vitória - 0,17% por Reprodução
Vasco - 0,14% por Reprodução
Mirassol - 0,12% por Reprodução
Corinthians - 0,059% por Reprodução
Grêmio - 0,004% por Reprodução
Inter - 0,001% por Reprodução
Remo - 0%  por Reprodução
Chapecoense - 0% por Reprodução
1 de 20
Flamengo - 99,995% por Reprodução

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