PELA "GLÓRIA ETERNA"

Veja as chances de classificação para a Libertadores de cada time faltando 10 rodadas para o fim da Série A

Projeções matemáticas indicam quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no principal torneio do continente

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:45

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A disputa por uma vaga na Copa Libertadores também entra em sua fase decisiva no Campeonato Brasileiro. Com apenas 10 rodadas restantes, os clubes que brigam pelas primeiras posições já começam a definir com maior clareza suas possibilidades de terminar a competição entre os classificados para o principal torneio do continente.

Apesar de a reta final ainda reservar mudanças importantes na tabela, as projeções matemáticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram como está a disputa neste momento. Confira abaixo as chances de classificação para a Copa Libertadores de cada equipe após a 28ª rodada do Brasileirão, de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da UFMG.