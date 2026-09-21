Veja as chances de classificação para a Libertadores de cada time faltando 10 rodadas para o fim da Série A

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Pedro Carreiro
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:45
A disputa por uma vaga na Copa Libertadores também entra em sua fase decisiva no Campeonato Brasileiro. Com apenas 10 rodadas restantes, os clubes que brigam pelas primeiras posições já começam a definir com maior clareza suas possibilidades de terminar a competição entre os classificados para o principal torneio do continente.
Apesar de a reta final ainda reservar mudanças importantes na tabela, as projeções matemáticas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram como está a disputa neste momento. Confira abaixo as chances de classificação para a Copa Libertadores de cada equipe após a 28ª rodada do Brasileirão, de acordo com o levantamento mais recente do Departamento de Matemática da UFMG.
Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG