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Veja as chances de rebaixamento de cada time faltando 10 rodadas para o fim da Série A

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:16

Taça de campeão do Campeonato Brasileiro Série B
Taça da  Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A briga contra o rebaixamento entra em sua fase mais decisiva no Campeonato Brasileiro. Com o encerramento da 28ª rodada, restam apenas 10 partidas para o fim da competição, e a margem para os clubes que lutam contra a queda fica cada vez menor. Enquanto algumas equipes começam a reagir para sair da parte de baixo da tabela, outras começam a perder fôlego e se complicar, e outras já aparecem com risco elevado de disputar a Série B em 2027.

As projeções matemáticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ajudam a dimensionar a situação de cada clube nesta reta final. Confira abaixo as probabilidades de rebaixamento de cada equipe após a 28ª rodada do Brasileirão, de acordo com o levantamento mais recente da UFMG.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,22% por Reprodução
Remo - 94,6% por Reprodução
Inter - 69,1% por Reprodução
Grêmio - 57,6% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,4% por Reprodução
Mirassol - 17,8% por Reprodução
Vitória - 13,1% por Reprodução
Botafogo - 4,1% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 1,7% por Reprodução
São Paulo - 1,6% por Reprodução
Coritiba - 0,80% por Reprodução
Santos - 0,35% por Reprodução
Atlético-MG - 0,047% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
1 de 20
Chapecoense - 99,22% por Reprodução

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