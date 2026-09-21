LUTA CONTRA A DEGOLA

Veja as chances de rebaixamento de cada time faltando 10 rodadas para o fim da Série A

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:16

Taça da Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A briga contra o rebaixamento entra em sua fase mais decisiva no Campeonato Brasileiro. Com o encerramento da 28ª rodada, restam apenas 10 partidas para o fim da competição, e a margem para os clubes que lutam contra a queda fica cada vez menor. Enquanto algumas equipes começam a reagir para sair da parte de baixo da tabela, outras começam a perder fôlego e se complicar, e outras já aparecem com risco elevado de disputar a Série B em 2027.

As projeções matemáticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ajudam a dimensionar a situação de cada clube nesta reta final. Confira abaixo as probabilidades de rebaixamento de cada equipe após a 28ª rodada do Brasileirão, de acordo com o levantamento mais recente da UFMG.