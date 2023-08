Veja como os seis desfalques impactam o time do Vitória contra o Botafogo-SP

Zagueiro João Victor deve ser titular contra o Botafogo-SP. Crédito: Letícia Martins / EC Vitória

Quase metade dos jogadores de linha titulares do Vitória vai desfalcar o time contra o Botafogo-SP no duelo das 19h de sexta-feira (18), no Barradão. Camutanga, Yan Souto, Dudu e Giovanni Augusto são baixas rubro-negras na 24ª rodada da Série B do Brasileiro.



Jhonny Lucas e Wellington Nem deixaram o banco no último domingo (13), quando o Vitória venceu o Ceará por 1x0, e também estão fora. Ambos foram expulsos de campo e vão cumprir suspensão automática, assim como Camutanga, Yan Souto e Dudu, que acumularam três cartões amarelos.

Giovanni Augusto é o único deles que desfalcará o Leão por ordens médicas. O meia fraturou a costela, ficou hospitalizado por três dias e só recebeu alta na noite de terça-feira (15). A previsão de retorno dele aos gramados é de seis a oito semanas.

O volante Rodrigo Andrade e o atacante Osvaldo ainda se recuperam de lesão e não estão à disposição. Diante de tantas baixas, o técnico Léo Condé precisará montar um quebra cabeça para escalar o Vitória que vai entrar em campo contra o Botafogo-SP.

O sistema defensivo rubro-negro sofrerá alterações consideráveis. Na última rodada, o zagueiro Yan Souto atuou improvisado na lateral direita. Com a ausência dele, a tendência é que Zeca, banco anteriormente, volte à posição.

As opções de zagueiros de origem no elenco para o lugar de Camutanga são João Victor e Marco Antônio. Este último vinha sendo aproveitado por Léo Condé como primeiro volante e não entra em campo desde junho, quando fraturou a mão. Caso o treinador queira usar o esquema com três zagueiros, precisará escalar os dois ao lado de Wagner Leonardo.

As baixas também comprometeram o meio-campo, escalado no último jogo com Dudu, Matheus Trindade e Giovanni Augusto. Além de Marco Antônio, a função de volante também pode ser desempenhada por Léo Gomes, que não entra em campo há oito rodadas e nem foi relacionado para o último jogo contra o Ceará, e Gegê.

O próprio Gegê também pode aparecer como terceiro homem de meio-campo, assim como Thiago Lopes, que só foi titular duas vezes nessa Série B, na 2ª e 7ª rodadas. Quem também pode desempenhar a função é o atacante Matheusinho.

O único setor que tem possibilidade de não sofrer alteração é o ataque. A tendência é que o trio formado por Iury Castilho, Léo Gamalho e Mateus Gonçalves se repita diante do Botafogo-SP. O técnico Léo Condé ainda terá dois treinamentos para decidir qual time irá escalar.