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Veja o que mudou em Bahia e Vitória desde o primeiro Ba-Vi do ano de 2026

Quarto e último clássico do ano será disputado neste domingo, no Barradão, com Bahia e Vitória bastante diferentes das equipes que se enfrentaram em janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:24

Nestor e Ramon são um dos poucos titulares do primeiro Ba-Vi do ano que devem ser titulares novamente neste domingo (23)
Nestor e Ramon são um dos poucos titulares do primeiro Ba-Vi do ano que devem ser titulares novamente neste domingo (23) Crédito: Catarina Brandão/ECB e Victor Ferreira/ECV

Bahia e Vitória vão se enfrentar pela 508ª vez na história neste domingo (23), às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o quarto e último Ba-Vi de 2026 e colocará frente a frente equipes bastante diferentes das que disputaram o primeiro clássico do ano, em 25 de janeiro.

Naquela ocasião, também no Barradão, Bahia e Vitória se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor venceu por 1x0, com gol de Dell, em uma partida disputada ainda no início da temporada. De lá para cá, os dois elencos passaram por mudanças significativas, com saídas, contratações e alterações na hierarquia das equipes.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21

Nonato marcou 10 gols por Divulgação
Índio marcou 8 gols por Marcio Costa e Silva/ Arquivo Correio
Neto Baiano marcou 7 gols por Felipe Oliveira
Dinei marcou 6 gols por Felipe Oliveira
Ramon Menezes marcou 5 gols por Márcio Costa/Arquivo CORREIO
Nádson marcou 5 gols por Arquivo CORREIO
Fahel marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Maxi Biancucchi marcou 4 gols por Felipe Oliveira
Robson marcou 4 gols por Haroldo Abrantes/Arquivo Correio
Fernando marcou 4 gols por Andréa Farias/Arquivo CORREIO
André Neles marcou 4 gols (Vitória) por Divulgação/Palmeiras
Jean Lucas marcou 4 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Rogério marcou 3 gols em Ba-Vis neste século por Divulgação
Everton Ribeiro marcou 3 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Fernandão marcou 3 gols por Felipe Oliveira
Marcone marcou 3 gols por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Reinaldo Alagoano marcou 3 gols por Reprodução/Redes sociais
Souza marcou 3 gols por Divulgação/Bahia
Leandro Domingues marcou 3 gols por Reprodução/Redes Sociais
Escudero marcou 3 gols por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
Gilmar marcou 3 gols (Vitória) por Reprodução/Redes sociais
Osvaldo marcou 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo marcou 2 gols por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Ceará marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Vitória
Marcelo Heleno marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Diego Renan marcou 2 gols por Francisco Galvão/EC Vitória
Wallace Reis marcou 2 gols por Pietro Carpi/EC Vitória
Vander marcou 2 gols por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Rhayner marcou 2 gols por Felipe Oliveira / Divulgação
Michel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel Paulista marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Juan marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Elkeson marcou 2 gols por Robson Mendes/ Arquivo Correio
Geovanni marcou 2 gols por Divulgação/EC Vitória
Allan Dellon marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
José Ramalho marcou 2 gols (Vitória) por Divulgação/Atlético -GO
Váldson marcou 2 gols por Reprodução/Youtube
Víctor Aristizábal marcou 2 gols por Reprodução/Redes sociais
Thaciano marcou 2 gols por Paula Fróes/CORREIO
Gilberto marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vina marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Erick Pulga marcou 2 gols por Letícia Martins/EC Bahia
Kayky marcou 2 gols por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Edigar Junio marcou 2 gols por Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO
Kieza marcou 2 gols por Felipe Oliveira/EC Bahia
Juninho Capixaba marcou 2 gols por Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia
Moré marcou 2 gols por Divulgação
Danilo Rios marcou 2 gols (Bahia) por Reprodução/Redes sociais
Rafael Bastos marcou 2 gols por Reprodução
Elias marcou 2 gols por Divulgação/EC Bahia
Ávine marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Gabriel marcou 2 gols por Felipe Oliveira
Tiago Pagnussat marcou 2 gols por Felipe Oliviera
Renato Kayzer marcou 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
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Nonato marcou 10 gols por Divulgação

Bahia tem poucas peças remanescentes do primeiro Ba-Vi

Pelo lado do Bahia, diversos jogadores que começaram aquele clássico já não fazem mais parte do elenco. Gabriel Xavier, Iago Borduchi e Cauly, titulares naquela partida, deixaram o clube. Na defesa, Kanu também iniciou o jogo, mas atualmente é reserva.

No ataque, Ruan Pablo começou como titular e precisou deixar o campo após sofrer uma lesão no tornozelo. Dell entrou em seu lugar e marcou o gol da vitória. Atualmente, porém, os dois jovens têm recebido poucas oportunidades com Rogério Ceni. Ademir também foi titular naquele Ba-Vi, mas ficará fora do clássico deste domingo por causa de uma lesão.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Dos jogadores que começaram a partida em janeiro, apenas Ronaldo, Román Gómez, Erick e Nestor têm chances de iniciar novamente o clássico. O elenco atual também conta com atletas que não começaram ou sequer foram relacionados para aquele confronto. Erick Pulga entrou no segundo tempo, enquanto Acevedo, Mingo, David Duarte e Luciano Juba não participaram da partida.

Outra novidade importante será Alejo Véliz. Contratado pelo Bahia em julho, o centroavante argentino se tornou titular absoluto da equipe e terá a oportunidade de disputar seu primeiro Ba-Vi. Guido Herrera também pode fazer sua estreia no clássico. O goleiro ainda não atuou pelo Bahia, mas estará no banco de reservas e poderá entrar em campo caso seja necessário substituir Ronaldo.

Vitória terá mudanças ainda maiores

As transformações no Vitória em relação ao primeiro Ba-Vi do ano são ainda mais significativas. Naquela partida, Riccelli e Zé Marcos formaram a dupla de zaga, enquanto Cantalapiedra atuou no ataque. Os três já deixaram o clube.

A defesa também contava com Camutanga, que está lesionado e não entra em campo desde abril. Matheus Silva vive situação semelhante. Depois de passar por um período afastado por lesão e perder espaço no elenco, o jogador disputou apenas uma partida desde março. No gol, Gabriel Vasconcellos foi titular, mas já não é relacionado para uma partida desde junho.

Entre os jogadores que começaram aquele clássico, apenas Ramon e Erick têm presença praticamente certa entre os titulares deste domingo. Caíque e Baralhas, que também iniciaram a partida de janeiro, podem voltar ao time caso estejam recuperados dos problemas físicos que enfrentam. Kayzer também deverá participar novamente do clássico, mas a tendência é que comece no banco de reservas.

A formação do Vitória, portanto, deverá contar com várias caras novas. Matheuzinho, que entrou apenas no segundo tempo no primeiro Ba-Vi, e Luan Cândido, que não saiu do banco naquela ocasião, têm chances de começar como titulares. O mesmo vale para Martínez, que sequer foi relacionado para o confronto de janeiro, e Cacá, contratado no fim de fevereiro e que desde então assumiu espaço entre os titulares.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 0x2 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada Brasileirão por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Outros jogadores também podem disputar o primeiro clássico pelo Vitória. Renê e Zé Victor chegaram ao clube em março e ainda não participaram de um Ba-Vi, mas são titulares do time de Jair Ventura. Brítez, com boas chances de começar na lateral direita, além de Fabiano, Walace e Pochettino, contratados na segunda janela de transferências do ano, também podem fazer sua estreia no clássico. Tarzia, que chegou ao clube em fevereiro, está na mesma situação.

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Apesar das muitas mudanças nos elencos desde o primeiro Ba-Vi de 2026, o objetivo das duas equipes permanece o mesmo: vencer o principal clássico do futebol baiano.Bahia e Vitória deram sequência à preparação nesta quarta-feira (19), com treinamentos realizados nos respectivos centros de treinamento. Os trabalhos continuam nesta quinta-feira (20), na Cidade Tricolor e na Toca do Leão, enquanto os dois clubes ajustam os últimos detalhes para o confronto de domingo.

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Bahia Vitória Ba-vi

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