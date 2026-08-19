BA-VI 508

Veja o que mudou em Bahia e Vitória desde o primeiro Ba-Vi do ano de 2026

Quarto e último clássico do ano será disputado neste domingo, no Barradão, com Bahia e Vitória bastante diferentes das equipes que se enfrentaram em janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:24

Nestor e Ramon são um dos poucos titulares do primeiro Ba-Vi do ano que devem ser titulares novamente neste domingo (23) Crédito: Catarina Brandão/ECB e Victor Ferreira/ECV

Bahia e Vitória vão se enfrentar pela 508ª vez na história neste domingo (23), às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será o quarto e último Ba-Vi de 2026 e colocará frente a frente equipes bastante diferentes das que disputaram o primeiro clássico do ano, em 25 de janeiro.

Naquela ocasião, também no Barradão, Bahia e Vitória se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor venceu por 1x0, com gol de Dell, em uma partida disputada ainda no início da temporada. De lá para cá, os dois elencos passaram por mudanças significativas, com saídas, contratações e alterações na hierarquia das equipes.

Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21 1 de 56

Bahia tem poucas peças remanescentes do primeiro Ba-Vi

Pelo lado do Bahia, diversos jogadores que começaram aquele clássico já não fazem mais parte do elenco. Gabriel Xavier, Iago Borduchi e Cauly, titulares naquela partida, deixaram o clube. Na defesa, Kanu também iniciou o jogo, mas atualmente é reserva.

No ataque, Ruan Pablo começou como titular e precisou deixar o campo após sofrer uma lesão no tornozelo. Dell entrou em seu lugar e marcou o gol da vitória. Atualmente, porém, os dois jovens têm recebido poucas oportunidades com Rogério Ceni. Ademir também foi titular naquele Ba-Vi, mas ficará fora do clássico deste domingo por causa de uma lesão.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 23

Dos jogadores que começaram a partida em janeiro, apenas Ronaldo, Román Gómez, Erick e Nestor têm chances de iniciar novamente o clássico. O elenco atual também conta com atletas que não começaram ou sequer foram relacionados para aquele confronto. Erick Pulga entrou no segundo tempo, enquanto Acevedo, Mingo, David Duarte e Luciano Juba não participaram da partida.

Outra novidade importante será Alejo Véliz. Contratado pelo Bahia em julho, o centroavante argentino se tornou titular absoluto da equipe e terá a oportunidade de disputar seu primeiro Ba-Vi. Guido Herrera também pode fazer sua estreia no clássico. O goleiro ainda não atuou pelo Bahia, mas estará no banco de reservas e poderá entrar em campo caso seja necessário substituir Ronaldo.

Vitória terá mudanças ainda maiores

As transformações no Vitória em relação ao primeiro Ba-Vi do ano são ainda mais significativas. Naquela partida, Riccelli e Zé Marcos formaram a dupla de zaga, enquanto Cantalapiedra atuou no ataque. Os três já deixaram o clube.

A defesa também contava com Camutanga, que está lesionado e não entra em campo desde abril. Matheus Silva vive situação semelhante. Depois de passar por um período afastado por lesão e perder espaço no elenco, o jogador disputou apenas uma partida desde março. No gol, Gabriel Vasconcellos foi titular, mas já não é relacionado para uma partida desde junho.

Entre os jogadores que começaram aquele clássico, apenas Ramon e Erick têm presença praticamente certa entre os titulares deste domingo. Caíque e Baralhas, que também iniciaram a partida de janeiro, podem voltar ao time caso estejam recuperados dos problemas físicos que enfrentam. Kayzer também deverá participar novamente do clássico, mas a tendência é que comece no banco de reservas.

A formação do Vitória, portanto, deverá contar com várias caras novas. Matheuzinho, que entrou apenas no segundo tempo no primeiro Ba-Vi, e Luan Cândido, que não saiu do banco naquela ocasião, têm chances de começar como titulares. O mesmo vale para Martínez, que sequer foi relacionado para o confronto de janeiro, e Cacá, contratado no fim de fevereiro e que desde então assumiu espaço entre os titulares.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 23

Outros jogadores também podem disputar o primeiro clássico pelo Vitória. Renê e Zé Victor chegaram ao clube em março e ainda não participaram de um Ba-Vi, mas são titulares do time de Jair Ventura. Brítez, com boas chances de começar na lateral direita, além de Fabiano, Walace e Pochettino, contratados na segunda janela de transferências do ano, também podem fazer sua estreia no clássico. Tarzia, que chegou ao clube em fevereiro, está na mesma situação.