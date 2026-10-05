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Veja o que o Vitória precisa fazer nas 10 rodadas finais do Brasileirão para escapar do rebaixamento

Com apenas sete pontos conquistados no segundo turno, Vitória precisa recuperar o desempenho da primeira metade do campeonato para evitar a queda para a Série B

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:19

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de mais de duas semanas sem entrar em campo por conta da “Super” Data Fifa, o Vitória está perto de voltar a jogar. O Leão da Barra tem compromisso marcado contra a Chapecoense nesta quarta-feira (7), às 20h, no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um longo período para descansar e treinar, o time precisa voltar a conquistar os três pontos para afastar o fantasma do rebaixamento, que começa a rondar a Toca de forma preocupante.

Atualmente, o Vitória está na 13ª colocação, com 33 pontos, quatro à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem 12,6% de chances de rebaixamento. Embora o número ainda pareça baixo, o Vitória não pode vacilar, já que o desempenho recente vem caindo e fazendo essa probabilidade aumentar.

Se o Vitória teve 45,6% de aproveitamento no primeiro turno e terminou a primeira metade do campeonato na 11ª colocação, com 26 pontos, até o momento o time tem apenas 25,9% de aproveitamento no segundo turno. São somente sete dos 27 pontos disputados conquistados, o que coloca o Leão como o quinto pior time da competição no período e aumenta a preocupação com a possibilidade de queda para a Série B.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada  por VIctor Ferreira/ECV
1 de 28
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

No entanto, ainda não é necessário entrar em desespero. Para evitar maiores problemas, basta o Vitória voltar a apresentar um desempenho semelhante ao do primeiro turno. Se repetir os mesmos 45,6% de aproveitamento nas 10 rodadas finais do campeonato, o time somaria cerca de 13 pontos e terminaria a competição com 46 pontos, pontuação que historicamente praticamente garante a permanência na Série A.

Ao longo da história dos pontos corridos com 20 clubes, nenhum time foi rebaixado com essa pontuação. Quem chegou mais perto foi o Coritiba, que terminou a edição de 2009 com 45 pontos e acabou rebaixado. Além disso, de acordo com a UFMG, no cenário atual do campeonato, quem alcançar os 46 pontos tem apenas 0,234% de chances de descenso.

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Recuperar o desempenho do primeiro turno passa por um ponto central: voltar a transformar o Barradão em uma fortaleza. Na primeira metade do campeonato, o Vitória teve 81,5% de aproveitamento como mandante, conquistando 22 dos 27 pontos que disputou em casa. Já no segundo turno, o time tem apenas 40% de aproveitamento diante da própria torcida, com duas vitórias e três derrotas.

Se repetir o aproveitamento como mandante do primeiro turno nos cinco jogos que ainda fará no Barradão, contra Chapecoense, Athletico-PR, Fluminense, Bragantino e Santos, o Vitória somaria algo em torno de 12 pontos e praticamente garantiria a permanência na Série A. Nesse cenário, o time precisaria conquistar apenas um ponto nos cinco compromissos que terá como visitante, contra São Paulo, Corinthians, Coritiba, Internacional e Vasco.

Ciente da importância de cada ponto nesta reta final, o Vitória deu sequência à longa preparação para encarar a Chapecoense com mais uma sessão de treino na tarde desta segunda-feira (5), no CT Manoel Pontes Tanajura, após o elenco folgar no domingo (4). Ao todo, o time já realizou 10 sessões de treino na Toca durante esta Data Fifa e finalizará os preparativos com uma última atividade na tarde desta terça-feira (6).

Tags:

Vitória Rebaixamento

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