CALCULADORA NA MÃO

Veja o que o Vitória precisa fazer nas 10 rodadas finais do Brasileirão para escapar do rebaixamento

Com apenas sete pontos conquistados no segundo turno, Vitória precisa recuperar o desempenho da primeira metade do campeonato para evitar a queda para a Série B

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:19

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Depois de mais de duas semanas sem entrar em campo por conta da “Super” Data Fifa, o Vitória está perto de voltar a jogar. O Leão da Barra tem compromisso marcado contra a Chapecoense nesta quarta-feira (7), às 20h, no Barradão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um longo período para descansar e treinar, o time precisa voltar a conquistar os três pontos para afastar o fantasma do rebaixamento, que começa a rondar a Toca de forma preocupante.

Atualmente, o Vitória está na 13ª colocação, com 33 pontos, quatro à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tem 12,6% de chances de rebaixamento. Embora o número ainda pareça baixo, o Vitória não pode vacilar, já que o desempenho recente vem caindo e fazendo essa probabilidade aumentar.

Se o Vitória teve 45,6% de aproveitamento no primeiro turno e terminou a primeira metade do campeonato na 11ª colocação, com 26 pontos, até o momento o time tem apenas 25,9% de aproveitamento no segundo turno. São somente sete dos 27 pontos disputados conquistados, o que coloca o Leão como o quinto pior time da competição no período e aumenta a preocupação com a possibilidade de queda para a Série B.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 28

No entanto, ainda não é necessário entrar em desespero. Para evitar maiores problemas, basta o Vitória voltar a apresentar um desempenho semelhante ao do primeiro turno. Se repetir os mesmos 45,6% de aproveitamento nas 10 rodadas finais do campeonato, o time somaria cerca de 13 pontos e terminaria a competição com 46 pontos, pontuação que historicamente praticamente garante a permanência na Série A.

Ao longo da história dos pontos corridos com 20 clubes, nenhum time foi rebaixado com essa pontuação. Quem chegou mais perto foi o Coritiba, que terminou a edição de 2009 com 45 pontos e acabou rebaixado. Além disso, de acordo com a UFMG, no cenário atual do campeonato, quem alcançar os 46 pontos tem apenas 0,234% de chances de descenso.

Recuperar o desempenho do primeiro turno passa por um ponto central: voltar a transformar o Barradão em uma fortaleza. Na primeira metade do campeonato, o Vitória teve 81,5% de aproveitamento como mandante, conquistando 22 dos 27 pontos que disputou em casa. Já no segundo turno, o time tem apenas 40% de aproveitamento diante da própria torcida, com duas vitórias e três derrotas.

Se repetir o aproveitamento como mandante do primeiro turno nos cinco jogos que ainda fará no Barradão, contra Chapecoense, Athletico-PR, Fluminense, Bragantino e Santos, o Vitória somaria algo em torno de 12 pontos e praticamente garantiria a permanência na Série A. Nesse cenário, o time precisaria conquistar apenas um ponto nos cinco compromissos que terá como visitante, contra São Paulo, Corinthians, Coritiba, Internacional e Vasco.