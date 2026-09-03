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Veja os principais craques que seguem livres no mercado e podem assinar com qualquer clube

De Sergio Ramos a Benzema, nomes de peso seguem sem clube e podem acertar com novas equipes mesmo após o fechamento das janelas europeias

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:46

Benzema em ação pelo Al-Ittihad
Benzema esá livre no mercado após rescindir com o Al-Ittihad Crédito: Al-Ittihad/Divulgação

Enquanto a janela de transferências já foi encerrada na Europa, o mercado brasileiro segue aberto até a próxima quinta-feira (11). Nesse cenário, jogadores que estão livres no mercado ainda podem movimentar o futebol nas próximas semanas.

Mesmo após o fechamento da janela em algumas ligas, atletas sem contrato podem ser registrados por novos clubes, de acordo com as regras de cada competição. Com isso, nomes experientes e com passagens de destaque pelo futebol europeu continuam disponíveis para negociações.

A lista reúne jogadores de diferentes posições e faixas etárias, desde veteranos consagrados, como Sergio Ramos, Karim Benzema e Jamie Vardy, até nomes mais jovens, como Jadon Sancho e Oleksandr Zinchenko. Entre os jogadores disponíveis também está um nome conhecido do futebol brasileiro: Philippe Coutinho, que deixou o Vasco e ainda não foi anunciado por outra equipe.

Veja os principais jogadores livres para assinar com qualquer clube

Karim Benzema, atacante - 38 anos por Al-Ittihad/Divulgação
Dani Carvajal, lateral-direito - 34 anos por Divulgação/Real Madrid
Jadon Sancho, atacante - 26 anos por Divulgação/Manchester United
Raheem Sterling, atacante - 31 anos por Divulgação/Chelsea
Philippe Coutinho, atacante - 34 anos por Divulgação/Vasco
Sergio Ramos, zagueiro - 40 anos por Shutterstock
David Alaba, zagueiro - 34 anos por Divulgação/Real Madrid
Mauro Icardi, atacante - 33 anos por Shutterstock
Jamie Vardy, atacante - 39 anos por Divulgação/ Leicester
Riyad Mahrez, atacante - 35 anos por Divulgação/Manchester City
Wilfried Zaha, atacante - 33 anos por Divulgação/Galatasaray
Yves Bissouma, meio-campista - 30 anos por Divulgação
Marcelo Brozovic, meio-campista - 33 anos por Divulgação
Raphael Guerreiro, lateral-esquerdo - 32 anos por Divulgação
Oleksandr Zinchenko, lateral-esquerdo - 29 anos por Divulgação
Paul Pogba, meio-campista - 33 anos por Reprodução/Redes socias
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Karim Benzema, atacante - 38 anos por Al-Ittihad/Divulgação

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