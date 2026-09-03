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Veja os principais craques que seguem livres no mercado e podem assinar com qualquer clube

De Sergio Ramos a Benzema, nomes de peso seguem sem clube e podem acertar com novas equipes mesmo após o fechamento das janelas europeias

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 19:46

Benzema esá livre no mercado após rescindir com o Al-Ittihad Crédito: Al-Ittihad/Divulgação

Enquanto a janela de transferências já foi encerrada na Europa, o mercado brasileiro segue aberto até a próxima quinta-feira (11). Nesse cenário, jogadores que estão livres no mercado ainda podem movimentar o futebol nas próximas semanas.

Mesmo após o fechamento da janela em algumas ligas, atletas sem contrato podem ser registrados por novos clubes, de acordo com as regras de cada competição. Com isso, nomes experientes e com passagens de destaque pelo futebol europeu continuam disponíveis para negociações.

A lista reúne jogadores de diferentes posições e faixas etárias, desde veteranos consagrados, como Sergio Ramos, Karim Benzema e Jamie Vardy, até nomes mais jovens, como Jadon Sancho e Oleksandr Zinchenko. Entre os jogadores disponíveis também está um nome conhecido do futebol brasileiro: Philippe Coutinho, que deixou o Vasco e ainda não foi anunciado por outra equipe.