Veja quanto deve custar o ingresso para a despedida de Messi da Seleção Argentina

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Pedro Carreiro
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:49
Lionel Messi está cada vez mais perto de protagonizar um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória com a seleção Argentina. O craque deverá fazer seu último jogo pela Albiceleste em território argentino no dia 6 de outubro, em um amistoso contra Benín, no estádio Monumental, em Buenos Aires.
Além do significado da partida, o confronto já desperta a atenção dos torcedores pelo preço dos ingressos. De acordo com valores publicados pelo jornal argentino La Nación, as entradas devem custar a partir de 100 mil pesos argentinos, quantia equivalente a aproximadamente R$ 340. A venda, porém, ainda não foi oficialmente aberta e a expectativa é de que comece apenas no fim de setembro.
A escolha do Monumental dá um peso ainda maior à despedida. Foi justamente no estádio, em 2005, que Messi fez sua estreia pela seleção principal da Argentina. Agora, 21 anos depois, o mesmo palco poderá receber a última apresentação do camisa 10 diante dos torcedores argentinos.
Mansão de Messi
Segundo o La Nación, o valor inicial dos ingressos será de 100 mil pesos argentinos, sem considerar uma taxa de serviço que ainda será divulgada. Na conversão para a moeda brasileira, o preço corresponde a cerca de R$ 340.
A comercialização deve seguir um modelo semelhante ao adotado nos últimos jogos da Argentina em casa. A plataforma Deportick é apontada como provável responsável pela venda, embora a Associação do Futebol Argentino (AFA) ainda precise confirmar oficialmente os detalhes.
A expectativa é de que os torcedores tenham que estar cadastrados na plataforma para adquirir as entradas. Inicialmente, o ingresso será disponibilizado de forma digital, mas a compra pela internet não deverá ser suficiente para garantir o acesso ao estádio.
Após a aquisição, o torcedor deverá trocar o ingresso digital por uma versão física em uma bilheteria, cujo local ainda será definido. A AFA ainda deve divulgar as datas de venda, os preços definitivos, os setores disponíveis e as orientações para a retirada.
A programação do amistoso contra Benín também tem relação com uma punição aplicada pela Fifa à AFA. Os dois compromissos anteriores da Argentina no período, contra Bolívia, em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, e Burkina Faso, em 3 de outubro, no Monumental, terão a capacidade dos estádios limitada a 50%.
Por isso, a partida contra Benín foi escolhida para o momento de despedida de Messi em casa em uma ocasião na qual o Monumental poderá receber sua capacidade máxima. A expectativa é de que o estádio esteja completamente ocupado para o último encontro do craque com a torcida argentina em seu país.
Além de Messi, Giovani Lo Celso e Rodrigo De Paul também deverão participar do amistoso contra Benín. Os dois jogadores não estarão disponíveis nos compromissos anteriores, contra Bolívia e Burkina Faso.