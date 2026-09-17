"ÚLTIMO TANGO"

Veja quanto deve custar o ingresso para a despedida de Messi da Seleção Argentina

Craque deve se despedir da seleção argentina diante da torcida no Monumental, estádio onde fez sua estreia pela equipe principal em 2005

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:49

Lionel Messi Crédito: Reprodução/FIFA

Lionel Messi está cada vez mais perto de protagonizar um dos momentos mais simbólicos de sua trajetória com a seleção Argentina. O craque deverá fazer seu último jogo pela Albiceleste em território argentino no dia 6 de outubro, em um amistoso contra Benín, no estádio Monumental, em Buenos Aires.

Além do significado da partida, o confronto já desperta a atenção dos torcedores pelo preço dos ingressos. De acordo com valores publicados pelo jornal argentino La Nación, as entradas devem custar a partir de 100 mil pesos argentinos, quantia equivalente a aproximadamente R$ 340. A venda, porém, ainda não foi oficialmente aberta e a expectativa é de que comece apenas no fim de setembro.

A escolha do Monumental dá um peso ainda maior à despedida. Foi justamente no estádio, em 2005, que Messi fez sua estreia pela seleção principal da Argentina. Agora, 21 anos depois, o mesmo palco poderá receber a última apresentação do camisa 10 diante dos torcedores argentinos.

Mansão de Messi 1 de 23

Ingressos devem custar a partir de R$ 340

Segundo o La Nación, o valor inicial dos ingressos será de 100 mil pesos argentinos, sem considerar uma taxa de serviço que ainda será divulgada. Na conversão para a moeda brasileira, o preço corresponde a cerca de R$ 340.

A comercialização deve seguir um modelo semelhante ao adotado nos últimos jogos da Argentina em casa. A plataforma Deportick é apontada como provável responsável pela venda, embora a Associação do Futebol Argentino (AFA) ainda precise confirmar oficialmente os detalhes.

A expectativa é de que os torcedores tenham que estar cadastrados na plataforma para adquirir as entradas. Inicialmente, o ingresso será disponibilizado de forma digital, mas a compra pela internet não deverá ser suficiente para garantir o acesso ao estádio.

Após a aquisição, o torcedor deverá trocar o ingresso digital por uma versão física em uma bilheteria, cujo local ainda será definido. A AFA ainda deve divulgar as datas de venda, os preços definitivos, os setores disponíveis e as orientações para a retirada.

Despedida terá Monumental com capacidade máxima

A programação do amistoso contra Benín também tem relação com uma punição aplicada pela Fifa à AFA. Os dois compromissos anteriores da Argentina no período, contra Bolívia, em 30 de setembro, no estádio Mario Alberto Kempes, e Burkina Faso, em 3 de outubro, no Monumental, terão a capacidade dos estádios limitada a 50%.

Por isso, a partida contra Benín foi escolhida para o momento de despedida de Messi em casa em uma ocasião na qual o Monumental poderá receber sua capacidade máxima. A expectativa é de que o estádio esteja completamente ocupado para o último encontro do craque com a torcida argentina em seu país.