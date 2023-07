O empate por 1x1 com o Grêmio no tempo normal e a derrota por 4x3, nos pênaltis, tirou do Bahia a chance de disputar pela primeira vez a fase semifinal da Copa do Brasil. Além da perda esportiva, a eliminação terá reflexo no bolso do tricolor.



A queda na Copa do Brasil representa um prejuízo de R$ 9 milhões aos cofres do Esquadrão. O valor é o total da cota que o time baiano receberia por disputar a semifinal. A bolada agora vai para o Grêmio.