MUDANÇA

Veja que jogadores da dupla BaVi podem se naturalizar brasileiros após nova regra

Decisão tomada pela CBF com times vai limitar número de estrangeiros

Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:24

Nico Acevedo vive reinvenção com a camisa do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A redução gradual do limite de estrangeiros relacionados por jogo no Campeonato Brasileiro coloca a naturalização no radar da dupla Ba-Vi. Quatro jogadores dos dois clubes têm trajetórias que podem permitir o pedido de nacionalidade brasileira: Acevedo e Michel Araújo, do Bahia, e Emanuel Brítez e Emmanuel Martínez, do Vitória. A possibilidade de apresentar o requerimento, porém, não significa que a cidadania será concedida.

Pela regra aprovada pela CBF e pelos clubes, o limite atual de nove estrangeiros em súmula cairá para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. A restrição diz respeito aos atletas relacionados para cada partida.

Além do tempo que vivem no Brasil, Acevedo e Michel Araújo têm uma condição que encurta o prazo de residência. A Lei de Migração exige, em regra, quatro anos no Brasil para a naturalização ordinária, mas reduz o mínimo para um ano quando o interessado tem filho brasileiro. Acevedo, que chegou ao Bahia em 2023, contou, em entrevista ao ge, que seus dois filhos são baianos. Já a filha de Michel Araújo, Isabella, nasceu em São Paulo em 2024.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

O caso de Michel exige atenção à contagem do tempo: ele chegou ao Fluminense em 2020, passou uma temporada emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, entre 2021 e 2022, e voltou ao Brasil em junho de 2022. Mesmo considerando o retorno como início de um novo período de residência, já se passaram mais de quatro anos.

No Vitória, Brítez e Emmanuel Martínez completaram quatro anos desde a chegada ao futebol brasileiro. Brítez foi contratado pelo Fortaleza em meados de 2022. Martínez chegou ao América-MG em agosto daquele ano e depois atuou pelo Fortaleza antes de se transferir para o clube baiano. A partir de janeiro do ano que vem, a conta vai poder incluir Pochettino.

Em todos os casos, o tempo de carreira no país é apenas um indicativo. O Ministério da Justiça considera o registro de residência por prazo indeterminado, a comprovação da permanência no Brasil e os demais requisitos legais, como a capacidade de se comunicar em português e a ausência de condenação penal, ou a reabilitação. Para usar a redução por filho brasileiro, é preciso apresentar a certidão de nascimento. Não há, nas informações consultadas, confirmação de que os quatro jogadores já tenham obtido a naturalização.

Poderiam pedir agora

Palmeiras: Gustavo Gómez, Flaco López e Piquerez

São Paulo: Arboleda e Calleri

Santos: Miguelito

RB Bragantino: Pitta e Hurtado

Flamengo: Arrascaeta, Rossi, Varela e Pulgar

Fluminense: Cano, Canobbio e Soteldo

Atlético-MG: Alan Franco

Grêmio: Villasanti

Internacional: Mercado

Vitória: Brítez e Emmanuel Martínez

Bahia: Michel Araújo e Acevedo

Quem poderá pedir breve

Atlético-MG: Thiago Borbas, em novembro de 2026

Santos: Escobar, em julho de 2027

Vasco: Pumita Rodríguez, em janeiro de 2027

Athletico-PR: Lucas Esquivel, em maio de 2027, e Zapelli, em julho de 2027

RB Bragantino: Henry Mosquera, em abril de 2027

Vitória: Pochettino, em janeiro de 2027