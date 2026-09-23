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Veja que jogadores da dupla BaVi podem se naturalizar brasileiros após nova regra

Decisão tomada pela CBF com times vai limitar número de estrangeiros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:24

Nico Acevedo vive reinvenção com a camisa do Bahia
Nico Acevedo vive reinvenção com a camisa do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A redução gradual do limite de estrangeiros relacionados por jogo no Campeonato Brasileiro coloca a naturalização no radar da dupla Ba-Vi. Quatro jogadores dos dois clubes têm trajetórias que podem permitir o pedido de nacionalidade brasileira: Acevedo e Michel Araújo, do Bahia, e Emanuel Brítez e Emmanuel Martínez, do Vitória. A possibilidade de apresentar o requerimento, porém, não significa que a cidadania será concedida.

Pela regra aprovada pela CBF e pelos clubes, o limite atual de nove estrangeiros em súmula cairá para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. A restrição diz respeito aos atletas relacionados para cada partida.

Além do tempo que vivem no Brasil, Acevedo e Michel Araújo têm uma condição que encurta o prazo de residência. A Lei de Migração exige, em regra, quatro anos no Brasil para a naturalização ordinária, mas reduz o mínimo para um ano quando o interessado tem filho brasileiro. Acevedo, que chegou ao Bahia em 2023, contou, em entrevista ao ge, que seus dois filhos são baianos. Já a filha de Michel Araújo, Isabella, nasceu em São Paulo em 2024.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

O caso de Michel exige atenção à contagem do tempo: ele chegou ao Fluminense em 2020, passou uma temporada emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, entre 2021 e 2022, e voltou ao Brasil em junho de 2022. Mesmo considerando o retorno como início de um novo período de residência, já se passaram mais de quatro anos.

No Vitória, Brítez e Emmanuel Martínez completaram quatro anos desde a chegada ao futebol brasileiro. Brítez foi contratado pelo Fortaleza em meados de 2022. Martínez chegou ao América-MG em agosto daquele ano e depois atuou pelo Fortaleza antes de se transferir para o clube baiano. A partir de janeiro do ano que vem, a conta vai poder incluir Pochettino.

Em todos os casos, o tempo de carreira no país é apenas um indicativo. O Ministério da Justiça considera o registro de residência por prazo indeterminado, a comprovação da permanência no Brasil e os demais requisitos legais, como a capacidade de se comunicar em português e a ausência de condenação penal, ou a reabilitação. Para usar a redução por filho brasileiro, é preciso apresentar a certidão de nascimento. Não há, nas informações consultadas, confirmação de que os quatro jogadores já tenham obtido a naturalização.

Poderiam pedir agora

Palmeiras: Gustavo Gómez, Flaco López e Piquerez

São Paulo: Arboleda e Calleri

Santos: Miguelito

RB Bragantino: Pitta e Hurtado

Flamengo: Arrascaeta, Rossi, Varela e Pulgar

Fluminense: Cano, Canobbio e Soteldo

Atlético-MG: Alan Franco

Grêmio: Villasanti

Internacional: Mercado

Vitória: Brítez e Emmanuel Martínez

Bahia: Michel Araújo e Acevedo

Quem poderá pedir breve

Atlético-MG: Thiago Borbas, em novembro de 2026

Santos: Escobar, em julho de 2027

Vasco: Pumita Rodríguez, em janeiro de 2027

Athletico-PR: Lucas Esquivel, em maio de 2027, e Zapelli, em julho de 2027

RB Bragantino: Henry Mosquera, em abril de 2027

Vitória: Pochettino, em janeiro de 2027

Internacional: Rochet, em julho de 2027

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