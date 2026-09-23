Veja que jogadores da dupla BaVi podem se naturalizar brasileiros após nova regra

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Carol Neves
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:24
A redução gradual do limite de estrangeiros relacionados por jogo no Campeonato Brasileiro coloca a naturalização no radar da dupla Ba-Vi. Quatro jogadores dos dois clubes têm trajetórias que podem permitir o pedido de nacionalidade brasileira: Acevedo e Michel Araújo, do Bahia, e Emanuel Brítez e Emmanuel Martínez, do Vitória. A possibilidade de apresentar o requerimento, porém, não significa que a cidadania será concedida.
Pela regra aprovada pela CBF e pelos clubes, o limite atual de nove estrangeiros em súmula cairá para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030. A restrição diz respeito aos atletas relacionados para cada partida.
Além do tempo que vivem no Brasil, Acevedo e Michel Araújo têm uma condição que encurta o prazo de residência. A Lei de Migração exige, em regra, quatro anos no Brasil para a naturalização ordinária, mas reduz o mínimo para um ano quando o interessado tem filho brasileiro. Acevedo, que chegou ao Bahia em 2023, contou, em entrevista ao ge, que seus dois filhos são baianos. Já a filha de Michel Araújo, Isabella, nasceu em São Paulo em 2024.
Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge
O caso de Michel exige atenção à contagem do tempo: ele chegou ao Fluminense em 2020, passou uma temporada emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, entre 2021 e 2022, e voltou ao Brasil em junho de 2022. Mesmo considerando o retorno como início de um novo período de residência, já se passaram mais de quatro anos.
No Vitória, Brítez e Emmanuel Martínez completaram quatro anos desde a chegada ao futebol brasileiro. Brítez foi contratado pelo Fortaleza em meados de 2022. Martínez chegou ao América-MG em agosto daquele ano e depois atuou pelo Fortaleza antes de se transferir para o clube baiano. A partir de janeiro do ano que vem, a conta vai poder incluir Pochettino.
Em todos os casos, o tempo de carreira no país é apenas um indicativo. O Ministério da Justiça considera o registro de residência por prazo indeterminado, a comprovação da permanência no Brasil e os demais requisitos legais, como a capacidade de se comunicar em português e a ausência de condenação penal, ou a reabilitação. Para usar a redução por filho brasileiro, é preciso apresentar a certidão de nascimento. Não há, nas informações consultadas, confirmação de que os quatro jogadores já tenham obtido a naturalização.
Poderiam pedir agora
Palmeiras: Gustavo Gómez, Flaco López e Piquerez
São Paulo: Arboleda e Calleri
Santos: Miguelito
RB Bragantino: Pitta e Hurtado
Flamengo: Arrascaeta, Rossi, Varela e Pulgar
Fluminense: Cano, Canobbio e Soteldo
Atlético-MG: Alan Franco
Grêmio: Villasanti
Internacional: Mercado
Vitória: Brítez e Emmanuel Martínez
Bahia: Michel Araújo e Acevedo
Quem poderá pedir breve
Atlético-MG: Thiago Borbas, em novembro de 2026
Santos: Escobar, em julho de 2027
Vasco: Pumita Rodríguez, em janeiro de 2027
Athletico-PR: Lucas Esquivel, em maio de 2027, e Zapelli, em julho de 2027
RB Bragantino: Henry Mosquera, em abril de 2027
Vitória: Pochettino, em janeiro de 2027
Internacional: Rochet, em julho de 2027