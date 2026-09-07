SELEÇÃO BRASILEIRA

Veja quem são os jogadores da pré-lista para a primeira convocação de Ancelotti após a Copa do Mundo

Técnico divulgará os nomes às 15h dessa quarta-feira (7), na sede da CBF, para os amistosos contra Austrália e Índia; lista deve ter novidades e jovens pensando no próximo ciclo

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:09

Veja quem são os jogadores da pré-lista para a primeira convocação de Ancelotti após a Copa do Mundo Crédito: Samara Moumei/CBF

Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. O técnico divulgará os jogadores às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre o fim de setembro e o início de outubro.

A expectativa é de que a relação tenha novidades, principalmente entre jogadores mais jovens. Ancelotti já definiu a pré-lista, que não é divulgada oficialmente, mas é comunicada antecipadamente aos clubes dos atletas selecionados. Quais jogadores estão na pré-lista? Até o momento, o Globo Esporte informou três clubes que tiveram jogadores incluídos na relação preliminar.

10 promessas para a Seleção Brasileira 1 de 10

Cruzeiro — cinco jogadores

Otávio, goleiro;

Jonathan Jesus, zagueiro;

Zé Lucas, volante;

Matheus Pereira, meia;

Kaio Jorge, atacante.

Corinthians — quatro jogadores

Hugo Souza, goleiro;

Matheuzinho, lateral-direito;

André, meio-campista;

Breno Bidon, meio-campista.









Flamengo — dois jogadores

Samuel Lino, atacante;

Pedro, atacante.



A pré-lista, no entanto, não representa necessariamente a convocação definitiva. Os nomes oficiais serão anunciados por Ancelotti nesta quarta.

Quando serão os próximos jogos do Brasil?

O Brasil fará dois amistosos contra a Austrália. O primeiro será em 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, a delegação brasileira seguirá para a Índia.

Em 3 de outubro, a Seleção enfrentará a equipe indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.

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