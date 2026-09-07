Veja quem são os jogadores da pré-lista para a primeira convocação de Ancelotti após a Copa do Mundo

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Perla Ribeiro
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:09
Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. O técnico divulgará os jogadores às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre o fim de setembro e o início de outubro.
A expectativa é de que a relação tenha novidades, principalmente entre jogadores mais jovens. Ancelotti já definiu a pré-lista, que não é divulgada oficialmente, mas é comunicada antecipadamente aos clubes dos atletas selecionados. Quais jogadores estão na pré-lista? Até o momento, o Globo Esporte informou três clubes que tiveram jogadores incluídos na relação preliminar.
10 promessas para a Seleção Brasileira
A pré-lista, no entanto, não representa necessariamente a convocação definitiva. Os nomes oficiais serão anunciados por Ancelotti nesta quarta.
Quando serão os próximos jogos do Brasil?
O Brasil fará dois amistosos contra a Austrália. O primeiro será em 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, a delegação brasileira seguirá para a Índia.
Em 3 de outubro, a Seleção enfrentará a equipe indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.
Ancelotti prepara renovação da Seleção
A convocação marca o início de um novo ciclo de trabalho de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. O treinador já indicou que pretende utilizar os amistosos para observar atletas e dar espaço a jovens que possam integrar o grupo nos próximos anos. O planejamento também prevê uma aproximação maior entre a equipe principal e as categorias de base. A comissão técnica acompanha jogadores das seleções sub-17 e sub-20, além de atletas que podem integrar o próximo ciclo olímpico.