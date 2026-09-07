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Veja quem são os jogadores da pré-lista para a primeira convocação de Ancelotti após a Copa do Mundo

Técnico divulgará os nomes às 15h dessa quarta-feira (7), na sede da CBF, para os amistosos contra Austrália e Índia; lista deve ter novidades e jovens pensando no próximo ciclo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:09

Carlo Ancelotti se reuniu com a comissão técnica da Seleção Brasileira nesta terça
Veja quem são os jogadores da pré-lista para a primeira convocação de Ancelotti após a Copa do Mundo Crédito: Samara Moumei/CBF

Carlo Ancelotti anuncia nesta quarta-feira (9) a primeira convocação da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. O técnico divulgará os jogadores às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia, que serão disputados entre o fim de setembro e o início de outubro. 

A expectativa é de que a relação tenha novidades, principalmente entre jogadores mais jovens. Ancelotti já definiu a pré-lista, que não é divulgada oficialmente, mas é comunicada antecipadamente aos clubes dos atletas selecionados. Quais jogadores estão na pré-lista? Até o momento, o Globo Esporte informou três clubes que tiveram jogadores incluídos na relação preliminar.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

  • Cruzeiro — cinco jogadores
  • Otávio, goleiro;
  • Jonathan Jesus, zagueiro;
  • Zé Lucas, volante;
  • Matheus Pereira, meia;
  • Kaio Jorge, atacante.

  • Corinthians — quatro jogadores
  • Hugo Souza, goleiro;
  • Matheuzinho, lateral-direito;
  • André, meio-campista;
  • Breno Bidon, meio-campista.



  • Flamengo — dois jogadores
  • Samuel Lino, atacante;
  • Pedro, atacante.

A pré-lista, no entanto, não representa necessariamente a convocação definitiva. Os nomes oficiais serão anunciados por Ancelotti nesta quarta. 

Quando serão os próximos jogos do Brasil?

O Brasil fará dois amistosos contra a Austrália. O primeiro será em 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as equipes voltam a se enfrentar no Suncorp Stadium, em Brisbane. Depois, a delegação brasileira seguirá para a Índia.

Em 3 de outubro, a Seleção enfrentará a equipe indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.

Ancelotti prepara renovação da Seleção

A convocação marca o início de um novo ciclo de trabalho de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. O treinador já indicou que pretende utilizar os amistosos para observar atletas e dar espaço a jovens que possam integrar o grupo nos próximos anos. O planejamento também prevê uma aproximação maior entre a equipe principal e as categorias de base. A comissão técnica acompanha jogadores das seleções sub-17 e sub-20, além de atletas que podem integrar o próximo ciclo olímpico.

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