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Veja todos os classificados para as semifinais da Copa do Brasil e as datas dos jogos

Último semifinalista foi definido ontem em Grenal

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:22

Copa do Brasil Crédito: CBF

A Copa do Brasil conheceu os quatro clubes que seguem na briga pelo título. O Grêmio garantiu a última vaga ao vencer o Gre-Nal e fechou a lista de semifinalistas, que também conta com Atlético-MG, Palmeiras e Vasco.

Com a definição dos classificados, os duelos da próxima etapa também estão confirmados. O Grêmio terá pela frente o Atlético-MG, em um reencontro entre os finalistas da Copa do Brasil de 2016. Na outra chave, Palmeiras e Vasco disputam a segunda vaga na decisão.

Vitória 0 x 2 Vasco pela Copa do Brasil 1 de 5

As partidas de ida das semifinais estão previstas para a semana de 1º de novembro, enquanto os jogos de volta serão realizados na semana do dia 8. A ordem dos mandos de campo ainda será sorteada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também definirá posteriormente os dias e horários de cada confronto.

A classificação do Atlético-MG veio em um clássico movimentado contra o Cruzeiro. O Galo conseguiu uma virada nos minutos finais e venceu por 2 a 1, com Fred marcando o gol que garantiu a equipe entre os quatro melhores da competição.

O Palmeiras, por sua vez, entrou em campo com a vantagem construída no primeiro encontro com o Santos. Diante da equipe de Neymar, o time alviverde segurou o empate sem gols e avançou. Já o Vasco, vice-campeão da edição passada, eliminou o Vitória ao vencer por 2 a 0.

Além da disputa pelo troféu, a edição deste ano traz uma novidade importante para os finalistas. O vice-campeão terá direito a uma vaga na fase preliminar da Conmebol Libertadores. Há ainda a possibilidade de classificação direta para a fase de grupos caso o campeão da Copa do Brasil já tenha assegurado esse lugar por meio do Campeonato Brasileiro.

A decisão será disputada em jogo único no dia 6 de dezembro.

A chegada às semifinais também representa um salto na premiação. Cada um dos quatro classificados recebe R$ 9 milhões pela participação nesta fase. O clube que terminar com o vice-campeonato ficará com R$ 34 milhões, enquanto o vencedor embolsará R$ 78 milhões.