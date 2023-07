Vencer o Vila Nova é meta do Vitória para voltar ao G4

Osvaldo é o garçom do Vitória na Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O retorno ao G4 da Série B do Brasileiro tem caminho traçado. Se vencer o Vila Nova no fechamento da 16ª rodada, o Leão irá voltar a figurar entre os protagonistas da divisão de acesso. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h, no estádio OBA, em Goiânia.



O Vitória é o 5º colocado na tabela, com 28 pontos, dois a menos que o Novorizontino, que já entrou em campo na rodada e apenas empatou em 2x2 com o Atlético-GO, o que o manteve na 4º posição, ameaçado de ser ultrapassado pelo rubro-negro. O detalhe é que a equipe paulista será a próxima adversária do Leão na Série B, dia 16, no Barradão.

Se vencer, o time comandado pelo técnico Léo Condé vai deixar não apenas o Novorizontino para trás como também o próprio Vila Nova, rival da vez. Dono de 31 pontos, o clube goiano seria alcançado na pontuação e ultrapassado no número de vitórias, que atualmente é o mesmo do rubro-negro: nove.

Portanto, se trata daquele típico jogo de “seis pontos”. Uma vitória pode recolocar o Leão no caminho do acesso à elite do futebol nacional. Líder da Série B em nove rodadas seguidas, o rubro-negro saiu do G4 pela primeira vez na rodada passada, após amargar derrota por 1x0 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

“A competição é longa e difícil. Algumas oscilações são comuns a todas as equipes (...). Temos que fazer uma partida consistente do começo ao fim. A competição vem se mostrando muito equilibrada, com a pontuação alta, diferente de anos anteriores, e esperamos continuar brigando na parte de cima até o final”, projetou o técnico Léo Condé.

O comandante quer ver um time com pegada diferente diante do Vila Nova. “Temos que ter a mudança de postura e comportamento, até porque o jogo exige isso. É jogo grande, e precisamos mudar em relação à última partida”.

Ineficiente contra o Juventude, o ataque do Vitória tem um desafio pela frente: superar a melhor defesa da Série B. Em 15 jogos, o Vila Nova sofreu apenas cinco gols. “É uma equipe com boas virtudes. Tem a melhor defesa da competição e, por isso, devemos ter muito capricho, jogadas individuais e movimentações e, ao mesmo tempo, não descuidar lá atrás”, sinalizou Condé.

Mudanças

Para a partida contra o Vila, o Vitória terá novidades. Após cumprir suspensão, o zagueiro Wagner Leonardo retorna. O volante Rodrigo Andrade ficou fora do último jogo pelo mesmo motivo, mas vai desfalcar o Leão mais uma vez porque lesionou a panturrilha e foi vetado.

A tendência é que o também volante Dudu, contratado há um mês e regularizado esta semana após abertura da segunda janela de transferências do futebol brasileiro, tenha a primeira oportunidade entre os titulares.

A lateral direita também tem baixa por ordem médica. Zeca lesionou a coxa e está em tratamento. Substituto imediato da posição, Railan volta após se recuperar de contusão.

O ataque também tem novidades. Recuperado de uma torção no tornozelo e de uma cirurgia para tratar um câncer de pele, Léo Gamalho foi relacionado após um mês e meio fora dos jogos. Matheusinho, curado de lesão ligamentar no joelho direito, também está entre os convocados pelo técnico Léo Condé, bem como o atacante Mateus Gonçalves, contratado há duas semanas.