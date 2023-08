Venda de ingressos para Vitória x Botafogo-SP está aberta para todo o público

O torcedor que não é sócio do Vitória já pode garantir presença no jogo contra o Botafogo-SP, na 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O confronto será disputado na sexta-feira (18), às 19h, no Barradão. O check-in para sócios foi iniciado na segunda-feira (14).



A partir desta quarta-feira (16), a venda online através do site www.futebolcard.com está disponibilizada ao torcedor comum.



Os pontos físicos funcionarão em dois dias, nesta quarta-feira e na quinta-feira (17). As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo, das 14h às 20h.