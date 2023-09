Verstappen desbanca Hamilton e lidera ranking de maiores salários da F-1; veja lista

Não é somente nas pistas que Max Verstappen, da Red Bull, tem levado a melhor sobre os seus adversários. Na iminência de se sagrar tricampeão mundial e igualar o número de títulos dos brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna, o piloto holandês está no topo da lista dos mais bem pagos da Fórmula 1 em uma lista publicada pela revista Forbes, especializada na cobertura de economia e finanças.



Com contrato até 2028, Verstappen recebe um salário anual de US$ 55 milhões (cerca de R$ 268 milhões na cotação atual). O número é cinco vezes maior do que o mexicano Sergio Pérez, seu companheiro de equipe e atual vice-líder do Mundial de Pilotos, que recebe US$ 10 milhões (R$ 48,8 milhões) da equipe austríaca.