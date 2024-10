FÓRMULA 1

Verstappen diz que Piastri não deveria ser número 2 de Norris na McLaren: 'Eu nunca aceitaria'

A escuderia rival vem se transformando no grande empecilho do holandês na busca pelo título da temporada 2024. Segundo colocado, Norris contabiliza 279 pontos contra 331 de Verstappen

Neste cenário, Oscar Piastri também aparece com chances de brigar pelo campeonato. Ele ocupa a quarta posição com 237, atrás do ferrarista Charles Leclerc, que ostenta o terceiro lugar (245).