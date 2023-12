Verstappen revela que Fórmula 1 não é assunto em conversas com o sogro Piquet

A temporada 2023 foi quase perfeita para Max Verstappen. O holandês faturou o tricampeonato mundial de Fórmula 1 com boa antecedência e ganhou 19 das 22 corridas a bordo de sua Red Bull Nas últimas corridas, o piloto não teve papas na língua, fez críticas à organização da prova de Las Vegas, alfinetou rivais e se mostrou mais transparente.



À revista holandesa Formula 1, Verstappen mostrou estar afiado. Quando perguntado sobre sua relação com Nelson Piquet, também tricampeão mundial na categoria máxima do automobilismo, o piloto foi direto ao afirmar que sua profissão não faz parte dos diálogos com o sogro.

"Nós realmente não falamos de automobilismo. Ele (Nelson Piquet) falou sobre isso mais do que o suficiente em sua vida. A certa altura da vida, você não tem mais vontade e não fala mais sobre. Eu entendo isso, há mais do que isso na vida", afirmou Verstappen.

Apesar de aparecer com frequência ao lado da namorada Kelly Piquet e da enteada Penelope, com quem registrou momentos fofos em lives realizadas ao longo de 2023, Verstappen não se mostra muito confortável em falar sobre sua vida particular.

"Sinto que o que faço na minha vida privada não diz respeito a ninguém", disse Verstappen. O holandês reforçou que procura se distanciar ao máximo da Fórmula 1 em seus momentos fora do paddock, não procura notícias sobre a categoria e tampouco segue muitas pessoas ligadas à modalidade nas redes sociais. Ele prefere se concentrar em outros esportes e em sua vida privada, em Mônaco.