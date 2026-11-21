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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 17:39
O treinador espanhol Pep Guardiola acompanha de perto o jogo entre Bahia e Coritiba neste sábado (21), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vestindo a camisa do clube baiano, ele assiste à partida de um camarote na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Pep Guardiola visita CT do Bahia antes de acompanhar jogo na Fonte Nova
Antes de o jogo começar, o ex-técnico de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City conheceu o museu do Bahia dentro do estádio. No mesmo local, ele parou para conversar com crianças do "Bora Bahêa Meu Bairro", projeto social mantido pelo clube e pelo Grupo City.
Atualmente sem treinar nenhum time, Guardiola veio ao Brasil como embaixador do Grupo City, empresa que comprou o futebol do Bahia em 2023. Ele cumpre agenda no país ao lado de Ferran Soriano, principal diretor da empresa.
Na manhã de sexta-feira (20), o espanhol foi até a Cidade Tricolor, centro de treinamento do Bahia perto de Salvador. Lá, viu parte dos treinos na arquibancada e conversou com o técnico Rogério Ceni, a quem já elogiou antes em um encontro na Inglaterra. "Foi uma honra conhecer o Rogério, ele é uma lenda. Foi um goleiro lendário", disse Guardiola na época.
Ainda na noite de sexta-feira, Guardiola foi à estreia do documentário 'O Bahia é o Mundo - A Era City', onde conversou com o cantor Gilberto Gil, que torce para o time. Depois do cinema, o treinador curtiu a madrugada em uma roda de samba no Pelourinho, centro histórico de Salvador.