Vila Belmiro é pichada com ameaças a jogadores e contra a gestão Rueda: 'Queremos sua vida'

A eleição de Marcelo Teixeira para presidente ainda não apagou da memória dos torcedores santistas os vexames sob a direção de Andres Rueda que culminaram com o rebaixamento à Série B de 2024. Nesta segunda-feira, os muros da Vila Belmiro foram pichados contra a gestão que está se despedindo e também contra o atual elenco, com mensagem ameaçadora.



"Queremos sua vida", apareceu escrito em uma das paredes do estádio do Santos, ao lado de outra pichação de revolta que cobrava reformulação total. "Fora todo mundo", cobrava, dizendo que a insatisfação era geral por causa da primeira queda em 111 anos de histórias.