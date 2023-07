Vila Nova x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de perder para o Juventude e ficar fora do G4 pela primeira vez na Série B do Brasileiro, o Vitória volta a jogar fora de casa e tem o objetivo de retornar ao grupo de acesso. Para isso, o Leão precisa vencer o Vila Nova nesta segunda-feira (10). A bola rola a partir das 20h, no estádio OBA, em Goiânia. O rubro-negro soma 28 pontos e está na 5ª posição. O adversário tem 31 pontos e mesmo número de triunfos. Você confere mais informações deste confronto válido pela 16ª rodada a seguir.