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Vindo de três triunfos seguidos, Bahia alcança marca histórica e aumenta chances de classificação para a Libertadores

Tricolor chega a dez jogos invicto na Série A, iguala marca histórica do clube e fica a dois pontos do G-4

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:49

Elenco do Bahia celebra gol marcado no triunfo contra o RB Bragantino
Elenco do Bahia celebra gol marcado no triunfo contra o RB Bragantino Crédito: Letícia Martins/ECB

Depois de um período de turbulência, o Bahia vive um dos melhores momentos da temporada. Há poucas semanas, a torcida estava na bronca com a equipe por conta de uma sequência de cinco empates consecutivos. Agora, porém, o cenário é completamente diferente. Com a vitória por 3x2 sobre o RB Bragantino, no último sábado (5), em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão chegou ao terceiro triunfo seguido, alcançou marcas importantes e se consolidou na briga pelo G-4.

O resultado fez o Bahia chegar a dez jogos consecutivos sem perder na Série A. Essa é a maior sequência invicta do clube na era dos pontos corridos e, ao lado da série registrada em 1985, a terceira maior da história do Tricolor no Brasileirão. O Esquadrão fica atrás apenas das sequências de 11 partidas em 1976 e de 16 jogos em 1986.

O Bahia também assumiu o posto de maior sequência invicta da atual edição do Brasileirão. O Tricolor tomou a liderança do Athletico-PR, que também estava há dez partidas sem perder, mas foi derrotado pelo Cruzeiro por 3x1, no último domingo (6).

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Letícia Mertins/ECB
1 de 26
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Bahia aumenta chances de classificação para Libertadores

O bom momento também recolocou o Bahia de forma mais firme na disputa por uma vaga direta na Libertadores. Com 43 pontos, o Esquadrão permanece na quinta colocação, dois pontos atrás do Fluminense, atual quarto colocado, que também venceu na rodada.

Apesar de ainda estar fora do G-4, o Bahia aumentou consideravelmente suas chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027. Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor agora tem 53,5% de probabilidade de terminar o campeonato entre os classificados para a competição continental.

Antes do início da 26ª rodada, a chance era de 40,7%, o que representa um aumento de 12,8 pontos percentuais. Antes das três vitórias seguidas, o time tinha apenas 16,4% de chances de classificação.

Na próxima rodada, o Bahia terá novamente a oportunidade de entrar no G-4. Para isso, além de fazer sua parte, o Tricolor precisará torcer contra concorrentes diretos. O Athletico-PR enfrenta o Coritiba, na Arena da Baixada, na sexta-feira (11), enquanto o Fluminense encara o Atlético-MG, na Arena MRV, no sábado (12).

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Remo é o próximo desafio

Antes de pensar apenas nos resultados dos rivais, porém, o Bahia terá pela frente um adversário que se tornou um verdadeiro carrasco na temporada: o Remo. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O retrospecto recente contra o time paraense é um alerta para o Esquadrão. Em 2026, o Remo levou a melhor nos três confrontos disputados entre as equipes e ainda eliminou o Bahia da Copa do Brasil.

"Espero que na próxima segunda a nossa torcida esteja com a gente. O Remo é uma equipe que nos ofereceu bastante dificuldades neste ano. Precisamos manter nosso embalo, mas o Remo briga em uma situação delicada no campeonato. Esperamos a ajuda do torcedor", projetou Rogério Ceni.

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Bahia

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