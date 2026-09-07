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Vindo de três triunfos seguidos, Bahia alcança marca histórica e aumenta chances de classificação para a Libertadores

Tricolor chega a dez jogos invicto na Série A, iguala marca histórica do clube e fica a dois pontos do G-4

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 18:49

Elenco do Bahia celebra gol marcado no triunfo contra o RB Bragantino Crédito: Letícia Martins/ECB

Depois de um período de turbulência, o Bahia vive um dos melhores momentos da temporada. Há poucas semanas, a torcida estava na bronca com a equipe por conta de uma sequência de cinco empates consecutivos. Agora, porém, o cenário é completamente diferente. Com a vitória por 3x2 sobre o RB Bragantino, no último sábado (5), em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Esquadrão chegou ao terceiro triunfo seguido, alcançou marcas importantes e se consolidou na briga pelo G-4.

O resultado fez o Bahia chegar a dez jogos consecutivos sem perder na Série A. Essa é a maior sequência invicta do clube na era dos pontos corridos e, ao lado da série registrada em 1985, a terceira maior da história do Tricolor no Brasileirão. O Esquadrão fica atrás apenas das sequências de 11 partidas em 1976 e de 16 jogos em 1986.

O Bahia também assumiu o posto de maior sequência invicta da atual edição do Brasileirão. O Tricolor tomou a liderança do Athletico-PR, que também estava há dez partidas sem perder, mas foi derrotado pelo Cruzeiro por 3x1, no último domingo (6).

Campanha do Bahia na Série A 1 de 26

Bahia aumenta chances de classificação para Libertadores

O bom momento também recolocou o Bahia de forma mais firme na disputa por uma vaga direta na Libertadores. Com 43 pontos, o Esquadrão permanece na quinta colocação, dois pontos atrás do Fluminense, atual quarto colocado, que também venceu na rodada.

Apesar de ainda estar fora do G-4, o Bahia aumentou consideravelmente suas chances de classificação para a Copa Libertadores de 2027. Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor agora tem 53,5% de probabilidade de terminar o campeonato entre os classificados para a competição continental.

Antes do início da 26ª rodada, a chance era de 40,7%, o que representa um aumento de 12,8 pontos percentuais. Antes das três vitórias seguidas, o time tinha apenas 16,4% de chances de classificação.

Na próxima rodada, o Bahia terá novamente a oportunidade de entrar no G-4. Para isso, além de fazer sua parte, o Tricolor precisará torcer contra concorrentes diretos. O Athletico-PR enfrenta o Coritiba, na Arena da Baixada, na sexta-feira (11), enquanto o Fluminense encara o Atlético-MG, na Arena MRV, no sábado (12).

Remo é o próximo desafio

Antes de pensar apenas nos resultados dos rivais, porém, o Bahia terá pela frente um adversário que se tornou um verdadeiro carrasco na temporada: o Remo. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (14), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O retrospecto recente contra o time paraense é um alerta para o Esquadrão. Em 2026, o Remo levou a melhor nos três confrontos disputados entre as equipes e ainda eliminou o Bahia da Copa do Brasil.