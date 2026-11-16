AUTOCRÍTICA

Vini Jr. admite que treinou pouco após a Copa: 'Tenho 26 anos, queria curtir a vida'

Atacante tem sido criticado por queda de rendimento no Real Madrid

Carol Neves

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:08

Vini Jr. em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr. reconheceu que não começou a temporada no mesmo nível dos últimos anos. Em entrevista coletiva da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), o atacante do Real Madrid revelou que mudou sua rotina de preparação após a frustração com a Copa do Mundo e admitiu que algumas escolhas pessoais tiveram impacto em seu rendimento.

Segundo o camisa 7, o período de férias após a eliminação precoce no Mundial foi marcado por menos atividades físicas do que nos anos anteriores. O jogador também contou que decidiu aproveitar mais o tempo livre antes de voltar aos compromissos pelo futebol europeu.

"Após a frustração do Mundial, tirei férias para aproveitar e descansar e treinei menos do que treinava nos últimos anos. Manter o nível alto por anos e anos apenas CR7 e Messi conseguiram. Mas sempre tento melhorar e entender mais sobre o futebol. Tenho 26 anos, queria curtir a vida um pouco. Mas isso afetou meu início de temporada", declarou.

Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web 1 de 4

Outro fator que pesou na preparação do brasileiro foi a indefinição sobre seu futuro no Real Madrid. Vini Jr. confirmou que recebeu o interesse de outras equipes e que as especulações sobre uma possível transferência mexeram com seu lado emocional.

"Tinha muitos clubes querendo me contratar, e isso também mexeu com a minha cabeça. Mas estou me preparando, pois, nos momentos mais difíceis da temporada, estarei lá", afirmou.

O atacante também comentou as críticas recebidas pelo desempenho em campo. Segundo ele, as cobranças fazem parte de sua trajetória desde que chegou ao clube espanhol, ainda aos 16 anos.

"E crítica é normal. Recebo desde os 16 anos, quando fui para o Real. Aprendi que cada um fala o que quer e absorvo o que é bom para mim", completou.

Vini Jr. marca dois gols, mas Brasil perde para o Japão

Apesar de reconhecer a fase abaixo das expectativas, Vini Jr. teve participação importante no último compromisso da Seleção Brasileira. Na derrota por 3 a 2 para o Japão, o atacante marcou dois gols e foi um dos principais destaques da equipe.