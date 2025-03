ARTILHARIA

Vini Jr iguala número de gols de Ronaldo Fenômeno pelo Real Madrid

Os brasileiros estão empatados em 19° lugar no ranking de maiores goleadores do clube

Estrela do Real Madrid, Vini Júnior igualou o número de gols feitos por Ronaldo Fenômeno no time espanhol, somando 103 vezes em que as redes foram balançadas pelo brasileiro. Na vitória por 2 a 1 em cima do Rayo Vallecano, Vini fez um gol, e aos 24 anos igualou a marca de Ronaldo. >

Esse foi o 103º gol em 302 partidas, calculando uma média de 0,34 gols por jogo. Fenômeno alcançou mais facilmente o marco, com apenas 177 partidas e média de 0,58. Mas, apesar dos números impressionantes, a dupla brasileira não está nem perto do topo da lista de maiores goleadores madridistas. >

Com Cristiano Ronaldo liderando o ranking, com 450 gols em 438 jogos e média de 1,03 gol por partida, o top 3 é fechado com Benzema e Raul. Até então, nesta temporada, Vini anotou 19 gols em 38 jogos com o clube, ainda atrás dos 29 gols em 42 jogos de Mbappé, artilheiro do clube em 2024/25.>