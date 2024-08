FUTEBOL ESPANHOL

Vini Jr. 'lembra regra' a juiz em empate do Real com Mallorca: 'Não posso falar contigo'

O atacante Vinícius Júnior foi protagonista de um lance inusitado no empate do Real Madrid diante do Mallorca, neste final de semana, pelo Campeonato Espanhol, por causa da implantação de uma nova regra onde somente os capitães das equipes podem se dirigir ao juiz durante as partidas.