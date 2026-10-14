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Vini Jr pega quatro jogos de suspensão e desfalca o Real Madrid em clássico contra o Barcelona

Atacante brasileiro foi expulso contra o Villarreal por puxar o cabelo de adversário e ainda reclamou com o árbitro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:07

Vini Jr pelo Real Madrid
Vini Jr pelo Real Madrid Crédito: Reprodução

Vini Jr. não estará em campo no próximo clássico entre Real Madrid e Barcelona. Em julgamento nesta quarta-feira (14), o Comitê de Disciplina de LaLiga suspendeu o atacante brasileiro por quatro partidas, após a expulsão no duelo contra o Villarreal.

A pena foi dividida em duas partes. Metade dos jogos se refere ao cartão vermelho direto por conduta violenta, e a outra metade pune a reação do jogador, que partiu para cima do árbitro para contestar a decisão.

O lance que originou a expulsão aconteceu antes do segundo gol da partida, anotado por Vini Jr. Na jogada, o camisa 7 puxou o cabelo de Saliba. Após a revisão sugerida pelo VAR, o árbitro mostrou o vermelho direto, e o brasileiro, indignado, perdeu o controle ao reclamar com a arbitragem. A defesa alegou que o puxão foi involuntário, mas o argumento não foi aceito pelo comitê.

Vini Jr

Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock
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Vini Jr em ação pelo Real Madrid por Shutterstock

Os jogos que Vini Jr. vai perder

Com a suspensão, o atacante desfalca o Real Madrid em quatro rodadas do Campeonato Espanhol:

  • Sevilla: domingo (18)
  • Barcelona: 25 de outubro, fora de casa
  • Racing: 1º de novembro
  • Valencia: 7 de novembro

O retorno de Vini Jr. a LaLiga está previsto apenas para 22 de novembro, quando o Real Madrid recebe o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.

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Liberado na Champions

A punição vale apenas para o Campeonato Espanhol, então o brasileiro poderá ser utilizado normalmente na Champions League. Nesta quarta-feira (14), ele esteve em campo na vitória do Real Madrid sobre a Roma por 4x3 na Itália. Durante o período de suspensão na LaLiga, ainda poderá jogar na Champions contra o RB Leipzig em 21 de outubro e o AEK Atenas em 4 de novembro.

A suspensão chega em um momento delicado. O desempenho de Vini Jr. tem sido alvo de críticas da torcida merengue, mas o atacante conta com o apoio total do técnico José Mourinho, que deve seguir escalando o brasileiro no torneio continental. Na atual temporada, ele tem 10 jogos com a camisa do Real, com apenas um gol e três assistências.

Tags:

Barcelona Vini jr. Real Madrid

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