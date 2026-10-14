GANCHO PESADO

Vini Jr pega quatro jogos de suspensão e desfalca o Real Madrid em clássico contra o Barcelona

Atacante brasileiro foi expulso contra o Villarreal por puxar o cabelo de adversário e ainda reclamou com o árbitro

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 18:07

Vini Jr pelo Real Madrid Crédito: Reprodução

Vini Jr. não estará em campo no próximo clássico entre Real Madrid e Barcelona. Em julgamento nesta quarta-feira (14), o Comitê de Disciplina de LaLiga suspendeu o atacante brasileiro por quatro partidas, após a expulsão no duelo contra o Villarreal.

A pena foi dividida em duas partes. Metade dos jogos se refere ao cartão vermelho direto por conduta violenta, e a outra metade pune a reação do jogador, que partiu para cima do árbitro para contestar a decisão.

O lance que originou a expulsão aconteceu antes do segundo gol da partida, anotado por Vini Jr. Na jogada, o camisa 7 puxou o cabelo de Saliba. Após a revisão sugerida pelo VAR, o árbitro mostrou o vermelho direto, e o brasileiro, indignado, perdeu o controle ao reclamar com a arbitragem. A defesa alegou que o puxão foi involuntário, mas o argumento não foi aceito pelo comitê.

Vini Jr 1 de 10

Os jogos que Vini Jr. vai perder

Com a suspensão, o atacante desfalca o Real Madrid em quatro rodadas do Campeonato Espanhol:

Sevilla: domingo (18)

Barcelona: 25 de outubro, fora de casa

Racing: 1º de novembro

Valencia: 7 de novembro

O retorno de Vini Jr. a LaLiga está previsto apenas para 22 de novembro, quando o Real Madrid recebe o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.

Liberado na Champions

A punição vale apenas para o Campeonato Espanhol, então o brasileiro poderá ser utilizado normalmente na Champions League. Nesta quarta-feira (14), ele esteve em campo na vitória do Real Madrid sobre a Roma por 4x3 na Itália. Durante o período de suspensão na LaLiga, ainda poderá jogar na Champions contra o RB Leipzig em 21 de outubro e o AEK Atenas em 4 de novembro.