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Antes de perder para Rodri, Vini Jr. recebeu sinalização de que levaria Bola de Ouro

Irmão de Jenni Hermoso afirmou que atacante brasileiro chegou a ser avisado que seria vencedor

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:20

Rodri venceu a Bola de Ouro
Rodri venceu a Bola de Ouro Crédito: Reprodução

Vinícius Júnior teria sido informado de que receberia a Bola de Ouro de 2024 antes da cerimônia, realizada em Paris. A versão foi relatada por Rafa Hermoso, irmão da atacante espanhola Jenni Hermoso, nas redes sociais.

Segundo Rafa, o jogador do Real Madrid contou a ele e à irmã que havia recebido a notícia de que seria eleito o melhor do mundo. O brasileiro, conforme o relato, já teria separado um lugar em uma vitrine de casa para exibir a premiação.

"A ele disseram que ganharia a Bola de Ouro, que (Vini) já tinha um lugar em uma vitrine para colocá-la", afirmou Rafa.

Vini Jr. fez naturalização facial; confira antes e depois

Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na inauguração de Virginia em Goiânia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
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Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

O irmão de Jenni também disse que os dois atletas haviam combinado uma troca simbólica de troféus durante o evento. A espanhola entregaria a Bola de Ouro a Vini, enquanto o atacante lhe daria o Troféu Sócrates.

Jenni Hermoso foi premiada por sua atuação após denunciar a agressão sexual cometida por Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol.

A situação mudou na véspera da cerimônia, quando o Real Madrid soube que Rodri seria o vencedor. Vinícius não embarcou para Paris, e o clube decidiu não enviar sua delegação ao evento. No fim, o volante espanhol foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024.

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