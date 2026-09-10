Antes de perder para Rodri, Vini Jr. recebeu sinalização de que levaria Bola de Ouro

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Carol Neves
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:20
Vinícius Júnior teria sido informado de que receberia a Bola de Ouro de 2024 antes da cerimônia, realizada em Paris. A versão foi relatada por Rafa Hermoso, irmão da atacante espanhola Jenni Hermoso, nas redes sociais.
Segundo Rafa, o jogador do Real Madrid contou a ele e à irmã que havia recebido a notícia de que seria eleito o melhor do mundo. O brasileiro, conforme o relato, já teria separado um lugar em uma vitrine de casa para exibir a premiação.
"A ele disseram que ganharia a Bola de Ouro, que (Vini) já tinha um lugar em uma vitrine para colocá-la", afirmou Rafa.
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O irmão de Jenni também disse que os dois atletas haviam combinado uma troca simbólica de troféus durante o evento. A espanhola entregaria a Bola de Ouro a Vini, enquanto o atacante lhe daria o Troféu Sócrates.
Jenni Hermoso foi premiada por sua atuação após denunciar a agressão sexual cometida por Luis Rubiales, então presidente da Federação Espanhola de Futebol.
A situação mudou na véspera da cerimônia, quando o Real Madrid soube que Rodri seria o vencedor. Vinícius não embarcou para Paris, e o clube decidiu não enviar sua delegação ao evento. No fim, o volante espanhol foi eleito o melhor jogador do mundo em 2024.