Vini Jr. revela por que Bruno Guimarães abriu mão de pênalti na vitória sobre a Austrália

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:56
A vitória do Brasil por 4x2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), em Brisbane, teve um momento particular antes do quarto gol da Seleção. Com Raphinha fora de campo, Vini Jr. assumiu a cobrança de pênalti e marcou o último gol brasileiro na partida. Após o jogo, o atacante e Bruno Guimarães explicaram a conversa que definiu quem bateria a penalidade.
Segundo Vini Jr., Bruno Guimarães era o responsável pela cobrança quando Raphinha não estivesse em campo. O atacante do Real Madrid, porém, afirmou que o companheiro entendeu a importância de ajudá-lo a recuperar a confiança depois de passar em branco nos últimos sete jogos que disputou por clube e seleção.
“O Bruno é quem bate o pênalti para nós quando o Rafa não está. Achei que ele queria bater, mas ele sabe que eu estava precisando de um pouco de confiança. Já tinha alguns jogos que eu não fazia gol, então é importante voltar a marcar”, explicou Vini.
Veja como foi a vitória do Brasil sobre a Austrália
Bruno Guimarães, que ficou marcado por perder um pênalti na derrota por 2x1 para a Noruega, que culminou na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, confirmou a conversa e afirmou que não houve qualquer disputa pela cobrança.
“Depois desse negócio do pênalti, muitas coisas apareceram. Aqui a gente não tem vaidade nenhuma. No último jogo da Copa, o Ancelotti mandou eu bater, hoje ele mandou o Vini. O Vini também estava precisando fazer um gol, eu já tinha feito. A gente não tem vaidade nenhuma. A gente quer o bem do Brasil. Feliz por ele, feliz pelo jogo que a gente desempenhou. É dar sequência no trabalho”, afirmou Bruno.
Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Carlo Ancelotti confirmou o que os dois atletas disseram. "O Bruno já havia marcado um gol. Quem bate o pênalti é o Raphinha, que bateu o primeiro. O segundo era o Bruno. Bruno já havia feito gol, então acho que o Vini merecia marcar um gol e bater o pênalti. E marcou", explicou o treinador.
A cobrança convertida por Vini deu números finais a uma partida na qual os dois jogadores tiveram participação decisiva. Bruno Guimarães marcou o terceiro gol brasileiro, recolocando a Seleção em vantagem aos 23 minutos do segundo tempo, depois de a Austrália ter chegado a virar o placar ainda na primeira etapa.
Vini Jr. também avaliou a atuação brasileira e reconheceu que a equipe esteve abaixo do esperado no primeiro encontro com a Austrália. Para o atacante, o segundo jogo serviu para mostrar uma evolução dentro do período de testes promovido por Ancelotti.
“O baque da Copa do Mundo sempre é muito grande, e a volta é um pouco difícil. No primeiro jogo, nós jogamos muito mal. Como o treinador falou, estamos em um período de testes. Mas sabemos que, jogando pelo Brasil, temos que ganhar todos os jogos. Acredito que hoje, com um campo melhor, conseguimos fazer um grande jogo”, disse.
Apesar da avaliação positiva sobre o desempenho em Brisbane, Vini Jr. apontou aspectos que ainda precisam ser corrigidos pela Seleção, principalmente no setor defensivo e na criação de oportunidades.
“Claro que tem muita coisa que precisa ajustar. Temos que tomar menos gols e criar mais chances. Fico feliz pelos testes com a nova galera que está chegando, porque isso vai ser importante para nós”, afirmou.
O próximo compromisso do Brasil será contra a Índia, neste sábado (3), às 11h, em Calcutá. O amistoso encerrará os compromissos da Seleção nesta Data Fifa e marcará o primeiro confronto da história entre as duas equipes.
Vini Jr. já projetou o encontro e destacou a expectativa pela recepção dos torcedores indianos. “É importante jogar pela nossa Seleção. Agora é descansar nos próximos dias e viajar para a Índia, porque a torcida é muito grande e está esperando por nós”, completou.