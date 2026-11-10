DESEMPENHO EM QUEDA

Vini Jr. trabalha com cientistas para entender por que perdeu velocidade e capacidade de drible, diz jornalista

Real Madrid também avalia possíveis mudanças na estrutura corporal do brasileiro

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:11

Vini Jr Crédito: Divulgação/Real madrid

O atacante Vinicius Junior está trabalhando com especialistas para tentar descobrir por que já não consegue correr e driblar com a mesma eficiência de antes. A informação foi divulgada pelo jornalista espanhol Tomás González-Martín, do jornal El Debate, durante participação no programa El Chiringuito. Segundo ele, o brasileiro busca explicações científicas para a perda de velocidade que tem preocupado o Real Madrid.

A iniciativa do jogador ocorre em meio a questionamentos sobre seu desempenho físico. De acordo com o El Debate, o clube espanhol também passou a analisar a estrutura corporal de Vinicius para verificar se houve alterações que possam estar relacionadas à queda de rendimento.

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Uma das hipóteses levantadas é a de que o atacante esteja fisicamente mais largo e menos esguio do que em temporadas anteriores. A publicação ressalta, porém, que essa possível transformação ainda não foi comprovada.

A preocupação está relacionada principalmente à velocidade e à capacidade de superar adversários em situações individuais, características que se tornaram fundamentais para o estilo de jogo do brasileiro.

Segundo o jornal, Vinicius reconhece que não atravessa seu melhor momento e está empenhado em recuperar o desempenho. O Real Madrid também acompanha a situação, enquanto o técnico José Mourinho pretende continuar oferecendo oportunidades ao atacante.

A publicação afirma ainda que o brasileiro tem aproximadamente um mês para demonstrar evolução. Os confrontos contra Athletic Bilbao e Arsenal, previstos para dezembro, são apontados como importantes para a avaliação de seu rendimento. Caso não consiga apresentar melhora, Vinicius poderá perder espaço entre os titulares.

O que diz o jornalista

Em participação no El Chiringuito, em 30 de outubro, González-Martín afirmou que Vinicius já estava havia duas semanas e meia trabalhando com profissionais da área física e científica para investigar as alterações em seu rendimento.

Segundo o jornalista, a preocupação partiu do próprio jogador, que percebeu dificuldades para atingir a velocidade de antes e superar os marcadores. O trabalho envolveria uma equipe de especialistas dedicada a entender o que pode ter mudado em seu organismo.

O brasileiro também mantém sessões adicionais de preparação com Thiago Lobo, fisioterapeuta que o acompanha desde sua passagem pelo futebol brasileiro.

Durante o programa, o jornalista Alfredo Duro afirmou que o Real Madrid teria demonstrado insatisfação com a condição física apresentada por Vinicius no início da temporada. Segundo ele, as primeiras avaliações de peso e percentual de gordura não teriam registrado os valores habituais do atacante.