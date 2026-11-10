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Vini Jr. trabalha com cientistas para entender por que perdeu velocidade e capacidade de drible, diz jornalista

Real Madrid também avalia possíveis mudanças na estrutura corporal do brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:11

Vini Jr
Vini Jr Crédito: Divulgação/Real madrid

O atacante Vinicius Junior está trabalhando com especialistas para tentar descobrir por que já não consegue correr e driblar com a mesma eficiência de antes. A informação foi divulgada pelo jornalista espanhol Tomás González-Martín, do jornal El Debate, durante participação no programa El Chiringuito. Segundo ele, o brasileiro busca explicações científicas para a perda de velocidade que tem preocupado o Real Madrid.

A iniciativa do jogador ocorre em meio a questionamentos sobre seu desempenho físico. De acordo com o El Debate, o clube espanhol também passou a analisar a estrutura corporal de Vinicius para verificar se houve alterações que possam estar relacionadas à queda de rendimento.

Vini Jr. fez naturalização facial; confira antes e depois

Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. na inauguração de Virginia em Goiânia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
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Vini Jr. fez naturalização facial por Reprodução/Instagram
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Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
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Antes e depois do rosto de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Uma das hipóteses levantadas é a de que o atacante esteja fisicamente mais largo e menos esguio do que em temporadas anteriores. A publicação ressalta, porém, que essa possível transformação ainda não foi comprovada.

A preocupação está relacionada principalmente à velocidade e à capacidade de superar adversários em situações individuais, características que se tornaram fundamentais para o estilo de jogo do brasileiro.

Segundo o jornal, Vinicius reconhece que não atravessa seu melhor momento e está empenhado em recuperar o desempenho. O Real Madrid também acompanha a situação, enquanto o técnico José Mourinho pretende continuar oferecendo oportunidades ao atacante.

A publicação afirma ainda que o brasileiro tem aproximadamente um mês para demonstrar evolução. Os confrontos contra Athletic Bilbao e Arsenal, previstos para dezembro, são apontados como importantes para a avaliação de seu rendimento. Caso não consiga apresentar melhora, Vinicius poderá perder espaço entre os titulares.

O que diz o jornalista

Em participação no El Chiringuito, em 30 de outubro, González-Martín afirmou que Vinicius já estava havia duas semanas e meia trabalhando com profissionais da área física e científica para investigar as alterações em seu rendimento.

Segundo o jornalista, a preocupação partiu do próprio jogador, que percebeu dificuldades para atingir a velocidade de antes e superar os marcadores. O trabalho envolveria uma equipe de especialistas dedicada a entender o que pode ter mudado em seu organismo.

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O brasileiro também mantém sessões adicionais de preparação com Thiago Lobo, fisioterapeuta que o acompanha desde sua passagem pelo futebol brasileiro.

Durante o programa, o jornalista Alfredo Duro afirmou que o Real Madrid teria demonstrado insatisfação com a condição física apresentada por Vinicius no início da temporada. Segundo ele, as primeiras avaliações de peso e percentual de gordura não teriam registrado os valores habituais do atacante.

Os números também ajudam a dimensionar a queda de rendimento. De acordo com dados divulgados pela rádio espanhola Cadena SER e reproduzidos pela Mediaset, Vinicius passou de aproximadamente oito tentativas de drible por partida para quatro. Entre outubro de 2022 e outubro de 2024, marcou 47 gols e distribuiu 33 assistências em 92 jogos. Nos dois anos seguintes, foram 37 gols e 29 assistências em 107 partidas.

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