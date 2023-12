Vitor Roque, Endrick e Sávio são indicados ao prêmio de melhor jovem do mundo

A lista de indicados ao prêmio de melhor jogador sub-20 do mundo da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) foi divulgada nesta segunda-feira (11) com a presença dos brasileiros Vitor Roque, do Athletico, Endrick, do Palmeiras, e Sávio, ex-Atlético-MG e atualmente no Girona. As informações foram divulgadas pelo Globo Esporte.



Destaque do Athletico na última temporada, Vitor Roque está a caminho do Barcelona. Aos 18 anos, ele foi vendido em julho para o clube espanhol em transação que pode atingir quase R$ 400 milhões, a depender de bônus a serem cumpridos.