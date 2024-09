PARIS 2024

Vitor Tavares é bronze na classe simples SH6 do badminton

Outro resultado de destaque do Brasil nos Jogos de Paris veio no futebol de cegos, modalidade na qual derrotou a França por 3 a 0 na Arena da Torre Eiffel. Com o triunfo, garantido graças a gols de Ricardinho, Jardiel e Nonato, a equipe brasileira permanece firme na busca do sexto título paralímpico na modalidade (após as conquistas em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020).