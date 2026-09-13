FUTEBOL

Vitória abre 2 a 0, vacila diante do Mirassol e cede empate no Brasileirão

Leão chega aos 33 pontos e segue na 12ª posição; equipe paulista permanece próxima da zona de rebaixamento

Wendel de Novais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 18:12

Vitória vacilou e cedeu empate diante do Mirassol Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória esteve perto de conquistar um resultado importante fora de casa, mas deixou escapar a vitória nos minutos finais. Na tarde deste domingo (13), o Leão abriu 2 a 0 sobre o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e, São Paulo, mas sofreu o empate por 2 a 2 aos 46 minutos do segundo tempo, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time baiano construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com dois gols de Renê, que aproveitou falhas defensivas do adversário para balançar as redes. O Vitória chegou a marcar o terceiro na etapa final, com Zé Vitor, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Aos 22 minutos, Bruno Santos diminuiu para o Mirassol e recolocou a equipe paulista na disputa.

Apesar da vantagem rubro-negra e das dificuldades do Mirassol para criar oportunidades durante boa parte do confronto, o time da casa insistiu até o fim e conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida. O empate levou o Vitória aos 33 pontos, na 12ª colocação do Brasileirão, enquanto o Mirassol chegou aos 29 e ocupa a 15ª posição, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro 1 de 10

O JOGO

O Vitória precisou de apenas dois minutos para abrir o placar contra o Mirassol. Em meio à pressão do time paulista, a equipe rubro-negra deu um chutão para a frente e contou com uma falha do goleiro Alex Muralha, que errou o tempo da bola e acabou encoberto. Atento ao lance, Renê aproveitou a oportunidade, saiu cara a cara com o gol e tocou rasteiro, com tranquilidade, para colocar o Leão em vantagem: 1 a 0.

Quem esperava uma reação imediata do Mirassol após sofrer o gol se surpreendeu com o andamento da partida. O Vitória passou a ter mais posse de bola e soube lidar com o nervosismo da equipe paulista. Aos sete minutos, o time baiano quase ampliou novamente com Renê. Após uma bola rebatida, Cacá ficou com a posse pelo lado esquerdo, avançou até a área e cruzou para o centroavante, que subiu sozinho e cabeceou. Muralha, porém, fez a defesa e evitou o segundo gol rubro-negro.

A dinâmica da partida mudou quando o Mirassol passou a ter mais posse de bola. Mas, em vez de aproveitar o momento para buscar o empate, o time paulista sofreu outro golpe. Em uma saída rápida do Vitória, Éric recebeu a bola e, mesmo diante da marcação alta, encontrou um lançamento preciso de mais de 50 metros para Renê. Mais rápido que a defesa, o atacante avançou e percebeu Muralha novamente fora de posição. Com um toque por cobertura, encobriu o goleiro e ampliou a vantagem rubro-negra para 2 a 0.

Com a vantagem construída ainda nos primeiros minutos, o Vitória passou a adotar uma postura mais cautelosa, enquanto o Mirassol assumiu o controle da posse de bola. A estratégia rubro-negra passou a ser explorar os contra-ataques, aproveitando a eficiência demonstrada nas duas jogadas que resultaram nos gols. Apesar de ter mais a bola, o time paulista encontrava dificuldades para transformar o domínio em oportunidades. Erros simples de passe, inclusive em trocas curtas, interrompiam as jogadas e impediam que a equipe fosse mais objetiva na busca por diminuir a desvantagem diante de sua torcida.

Mesmo com a necessidade de buscar o resultado, o Mirassol não conseguiu transformar a posse de bola em pressão efetiva e viu o primeiro tempo seguir equilibrado, com as duas equipes alternando momentos de maior controle. Com uma formação de três zagueiros, o Vitória se mostrou organizado e diligente para neutralizar as investidas do adversário. Aos 41 minutos, o time baiano quase chegou ao terceiro gol. Em boa jogada pelo lado esquerdo do ataque, Jamerson limpou para a direita e bateu forte, mas parou em uma boa defesa de Muralha, que evitou um novo gol rubro-negro.

Na volta do intervalo, o roteiro pouco mudou. Mirassol e Vitória alternaram momentos de posse de bola, com muita troca de passes, mas o time baiano conseguiu controlar o ritmo da partida e conduzi-la de uma maneira favorável à equipe em vantagem. Com o Leão administrando o jogo, o Mirassol encontrava dificuldades para se aproximar do campo de ataque e criar oportunidades de maior perigo. O cenário se manteve nos primeiros dez minutos da etapa final, com o Vitória confortável diante da vantagem de dois gols.

Aos 12 minutos, o Vitória chegou a marcar o terceiro gol após cobrança de escanteio. Zé Vitor apareceu no segundo pau e cabeceou para as redes, mas a arbitragem anulou o lance após revisão do VAR. Luan Cândido estava um pouco à frente da linha defensiva, em posição de impedimento, e, segundo a análise da arbitragem, participou da jogada ao atrapalhar a ação de Muralha. Com a intervenção da tecnologia, o gol foi cancelado e o placar permaneceu em 2 a 0 para o Vitória.

Aos 22 minutos, porém, o que parecia ser uma partida sob controle do Vitória ganhou contornos de tensão. Em uma jogada pelo lado esquerdo, o Mirassol conseguiu cruzar a bola rasteira e em diagonal para dentro da área. O passe sofreu dois desvios em jogadores da defesa rubro-negra, mas a bola acabou batendo na coxa de Bruno Santos, atacante do time paulista, e ficou à disposição do próprio jogador. Sem deixar a bola tocar novamente no chão, Bruno Santos emendou um voleio e diminuiu a vantagem. O gol recolocou o Mirassol na partida e transformou o cenário de tranquilidade do Vitória em um jogo muito mais apertado.

Depois do gol, o Mirassol passou a pressionar em busca do empate, enquanto o Vitória promoveu mudanças para tentar preservar a vantagem de 2 a 1. Apesar da pressão e do maior volume de posse de bola do time da casa, o cenário voltou a se repetir: o Mirassol continuou errático nas ações ofensivas, principalmente no último terço do campo. A equipe paulista desperdiçava passes fundamentais na construção das jogadas e encontrava dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. O panorama se manteve até os 40 minutos do segundo tempo.

Quando a vitória rubro-negra parecia encaminhada, o Mirassol encontrou forças para buscar o empate nos acréscimos. Aos 46 minutos do segundo tempo, Shaylon avançou pelo lado direito e encontrou Edson Carioca dentro da área. O atacante chegou batendo forte e mandou para as redes, igualando o placar em 2 a 2. O gol frustrou as pretensões do Vitória, que esteve à frente por quase toda a partida, e garantiu ao time paulista a recuperação nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA

Mirassol 2 x 2 Vitória — 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Guilherme Knesowitsch, Willian Machado (Lucas Oliveira) e Reinaldo; Wallisson (Shaylon) e Chico Kim; Gustavo Mosquito (Edson Carioca), Eduardo (André Luis) e Alesson (Fernandinho); Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Matheus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Edenilson) e Zé Vitor; Erick (Marinho), Tarzia (Pochettino) e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Gols: Renê, aos 2 e 11 minutos do primeiro tempo, para o Vitória; Bruno Santos, aos 22, e Edson Carioca, aos 46 minutos do segundo tempo, para o Mirassol.

Cartões amarelos: Brítez, Matheus Silva, Marinho e Caíque Gonçalves, pelo Vitória; Alesson, Wallisson, Edson Carioca e Willian Machado, pelo Mirassol.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ).

Assistente 2: Thiago Americano Labes (SC).