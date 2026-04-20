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Vitória abre processo administrativo pra apurar denúncia de assédio antes de jogo

A direção disse que tomou conhecimento das denúncias através das redes sociais e que acompanha o caso

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14:36

Vitória abre processo administrativo pra apurar denúncia de assédio antes de jogo Crédito: Reprodução

A direção do Esporte Clube Vitória informou através de nota, nesta segunda-feira (20), que abriu um processo disciplinar para apurar uma denúncia de assédio moral envolvendo dois funcionários do clube. O clube não divulgou os nomes dos profissionais envolvidos.

A discussão teria ocorrido antes da partida contra o Corinthians, no Barradão. Em publicações nas redes sociais, torcedores afirmam que um funcionário discutiu com uma prestadora de serviço, em que teria havido agressões verbais.

Veja como foi Vitória x Corinthians, pela 12ª rodada da Série A

Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
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Vitória x Corinthians - 12ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória

'O Clube reafirma que não admite, sob qualquer circunstância, condutas que ultrapassem os limites do respeito, da urbanidade e da ética profissional, valores que devem orientar a atuação de todos os seus colaboradores, independentemente da função exercida', disse através de nota.

A direção disse que tomou conhecimento das denúncias através das redes sociais e que acompanha o caso.


Ainda na nota, a direação diz que 'seguirá acompanhando o caso com a devida seriedade' e que 'adotará as providências que se mostrarem necessárias à preservação de seus princípios institucionais'.

Leia a nota na íntegra

O Esporte Clube Vitória, por meio de seu Conselho Gestor, tomando conhecimento dos fatos recentemente repercutidos nas redes sociais envolvendo dois de seus colaboradores, e diante da potencial gravidade da situação, sente-se no dever de informar ao público em geral que foi determinada a imediata instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, nos termos das normas internas aplicáveis.

O Clube reafirma que não admite, sob qualquer circunstância, condutas que ultrapassem os limites do respeito, da urbanidade e da ética profissional, valores que devem orientar a atuação de todos os seus colaboradores, independentemente da função exercida.

O Esporte Clube Vitória seguirá acompanhando o caso com a devida seriedade, assegurando a observância do contraditório e da ampla defesa, e adotará as providências que se mostrarem necessárias à preservação de seus princípios institucionais.

ESPORTE CLUBE VITÓRIA

20/04/26

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