Vitória acerta compra do zagueiro Wagner Leonardo

Zagueiro Wagner Leonardo passa a ter vínculo com o Vitória até 2025. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A permanência de Wagner Leonardo na Toca do Leão será mais longa do que o previsto inicialmente. O Vitória adquiriu o zagueiro em definitivo e o vínculo do contrato é até o final de 2025. O Leão também comprou 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos.



A compra do defensor foi viabilizada após o empresário do atacante Samuel, revelado na base rubro-negra, pagar a multa rescisória contratual para que o jogador pudesse deixar o clube. O valor foi utilizado para a negociação referente a Wagner Leonardo.

Wagner Leonado havia sido emprestado ao Vitória pelo Portimonense, de Portugal, até o final desta temporada. Ele chegou ao clube no final de março para reforçar o elenco na Série B do Brasileiro, após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Titular absoluto do Vitória, ele jogou 18 das 19 partidas da Série B, todas como titular. O defensor só ficou fora da 15ª rodada, porque acumulou três cartões amarelos e cumpriu suspensão.

Além de fazer o papel dele na zaga, Wagner Leonardo ainda é o artilheiro do Vitória na Série B, com quatro gols marcados, ao lado do centroavante Santiago Tréllez.