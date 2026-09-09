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Vitória acerta contratação de zagueiro destaque da Série D

Aos 23 anos, Darlan Dutra chega por empréstimo com opção de compra após se destacar na campanha de acesso do Gama à Série C

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:14

Darlan Dutra, zagueiro do Gama que chega por empréstimo ao Vitória
Darlan Dutra, zagueiro do Gama que chega por empréstimo ao Vitória Crédito: Divulgação/Gama

A poucos dias do fechamento da janela de transferências do segundo semestre, o Vitória voltou a se movimentar no mercado e fechou a contratação de um reforço para o setor defensivo. Trata-se do zagueiro Darlan Dutra, do Gama. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

Aos 23 anos, o atleta passará por exames nesta quarta-feira (9) antes de assinar o vínculo por empréstimo, com opção de compra. O jovem defensor chega ao Leão após uma temporada de destaque com a camisa da equipe do Distrito Federal na Série D do Campeonato Brasileiro.

Destro e com 1,90m de altura, o zagueiro foi titular absoluto na campanha que garantiu ao Gama o acesso à Série C. Somando também as partidas pelo campeonato estadual, Darlan disputou 32 jogos em 2026 e marcou um gol, atuando majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renê foi contratado junto à Portuguesa por R$ 5,8 milhões por Victor Ferreira/ECV
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

O defensor iniciou a carreira no Tupan, do Maranhão, e depois passou por clubes como Criciúma, Vianópolis, Grêmio Anápolis, Leixões, de Portugal, e Bom Jesus EC, até chegar ao Gama nesta temporada.

Darlan chega ao clube para aumentar as opções do técnico Jair Ventura no setor. Atualmente, o treinador conta apenas com Brítez, Cacá e Luan Cândido como opções de ofício para a zaga.

Ele será a sexta contratação do Vitória na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que se encerra nesta sexta-feira (11). O zagueiro se junta a Fabiano, Brítez, Walace, Pochettino e Alex Bruno como os reforços contratados pelo clube no período.

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A contratação segue o perfil de alvo detalhado pelo diretor de futebol, Sério Pepellin. O dirigente explicou que o Vitória vai monitorar o mercado brasileiro das divisões inferiores em busca de bons achados, como foram os casos de Renê e Zé Vitor. Além disso, em coletiva na semana passada, Pepellin afirmou que a ideia era fazer entre duas e três contratações até o fim da janela.

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Vitória

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