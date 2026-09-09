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Vitória acerta contratação de zagueiro destaque da Série D

Aos 23 anos, Darlan Dutra chega por empréstimo com opção de compra após se destacar na campanha de acesso do Gama à Série C

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:14

Darlan Dutra, zagueiro do Gama que chega por empréstimo ao Vitória Crédito: Divulgação/Gama

A poucos dias do fechamento da janela de transferências do segundo semestre, o Vitória voltou a se movimentar no mercado e fechou a contratação de um reforço para o setor defensivo. Trata-se do zagueiro Darlan Dutra, do Gama. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

Aos 23 anos, o atleta passará por exames nesta quarta-feira (9) antes de assinar o vínculo por empréstimo, com opção de compra. O jovem defensor chega ao Leão após uma temporada de destaque com a camisa da equipe do Distrito Federal na Série D do Campeonato Brasileiro.

Destro e com 1,90m de altura, o zagueiro foi titular absoluto na campanha que garantiu ao Gama o acesso à Série C. Somando também as partidas pelo campeonato estadual, Darlan disputou 32 jogos em 2026 e marcou um gol, atuando majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga.

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O defensor iniciou a carreira no Tupan, do Maranhão, e depois passou por clubes como Criciúma, Vianópolis, Grêmio Anápolis, Leixões, de Portugal, e Bom Jesus EC, até chegar ao Gama nesta temporada.

Darlan chega ao clube para aumentar as opções do técnico Jair Ventura no setor. Atualmente, o treinador conta apenas com Brítez, Cacá e Luan Cândido como opções de ofício para a zaga.

Ele será a sexta contratação do Vitória na segunda janela de transferências do futebol brasileiro, que se encerra nesta sexta-feira (11). O zagueiro se junta a Fabiano, Brítez, Walace, Pochettino e Alex Bruno como os reforços contratados pelo clube no período.