Vitória acerta contratação de atacante Iury Castilho

Atacante Iury Castilho vai reforçar o Vitória. Crédito: Divulgação

O ataque do Vitória vai ganhar mais um reforço para a disputa da Série B do Brasileiro. O clube acertou a contratação do atacante Iury Castilho, que estava no Cuiabá. Ele é o quarto jogador contratado pela diretoria rubro-negra na janela de transferência do segundo semestre.



Já chegaram os volantes Dudu e Jhonny Lucas, bem como o atacante Mateus Gonçalves. Iury Castilho é aguardado na Toca do Leão ainda essa semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo radialista Wilton Matos, da Rádio Sociedade, e confirmada pelo CORREIO.

Iury Castilho tem 27 anos e rescindiu com o Cuiabá para firmar vínculo de dois anos com o Vitória. Ele chegou ao Dourado no começo desta temporada e fez 24 jogos, nove deles como titular. Marcou quatro gols.

Revelado pelo Avaí, o atacante construiu o início da carreira no exterior. Defendeu o Zorya, da Ucrânia, o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, o Al-Fayha, da Arábia Saudida, o Portimonense, de Portugal, e o Renofa Yamaguchi, do Japão.

Ele retornou ao Brasil em 2021, quando se destacou com a camisa do CSA, com 45 jogos e 11 gols. Antes de seguir para o Cuiabá, também defendeu o Ceará.

Com Iury Castilho, o Vitória passará a ter 10 atacantes no elenco. O técnico Léo Condé também tem à disposição Welligton Nem, Welder, Mateus Gonçalves, Zé Hugo, Pablo Diogo, Matheuzinho, Santiago Tréllez, Léo Gamalho e Osvaldo. Este último está com a coxa lesionada.