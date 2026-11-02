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Vitória anuncia demissão do técnico Jair Ventura após sequência negativa

Treinador deixa o clube na 14ª colocação do Brasileirão, dois pontos acima da zona de rebaixamento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:26

Jair Ventura em Coritiba x Vitória no Couto Pereira
Jair Ventura em Coritiba x Vitória no Couto Pereira Crédito: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória anunciou, nesta segunda-feira (2), a rescisão de contrato com o técnico Jair Ventura. A saída também encerra o trabalho dos auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo, que integravam a comissão técnica do treinador. Em comunicado oficial nas redes sociais, o clube agradeceu pelos resultados alcançados durante a passagem de Ventura

O técnico comandou a equipe na permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, conquistou a Copa do Nordeste em 2026 e levou o Rubro-Negro às quartas de final da Copa do Brasil deste ano. A decisão, no entanto, acontece em meio à má fase da equipe na Série A. Nos últimos quatro jogos, o Leão da Barra foi derrotado por São Paulo e Coritiba, além de ter ficado no empate com Corinthians e Athletico-PR.

Jair Ventura no comando do Vitória

Jair Ventura por EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECB
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
Jair Ventura  por Victor Ferreira/ECV
Jair Ventura por Victor Ferreira/EC Vitória
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Jair Ventura por EC Vitória

O Vitória ocupa a 14ª colocação, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Leão não vence desde o início de outubro, quando superou a Chapecoense, que ocupa a última posição da competição. O próximo compromisso do Rubro-Negro será na sexta-feira (6), contra o Fluminense, no Barradão. A partida é considerada decisiva na luta da equipe para se afastar da zona de rebaixamento.

Pelo Brasileirão, Jair Ventura deixa o clube com um retrospecto de dez vitórias, oito empates e 15 derrotas. Na nota oficial, o Vitória agradeceu ao treinador e aos auxiliares pelas conquistas e momentos marcantes, além de desejar sucesso na continuidade da carreira.

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Tags:

Vitória Brasileirão Jair Ventura

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