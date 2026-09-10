Vitória anuncia zagueiro destaque na Série D como novo reforço para 2026

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Pedro Carreiro
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:29
O Vitória anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação do zagueiro Darlan Dutra, de 23 anos. O defensor chega ao clube por empréstimo do Gama até o final de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.
Darlan desembarca na Toca do Leão após se destacar pelo Gama durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto da equipe na campanha que terminou com o acesso à Série C, o zagueiro também participou do Campeonato Candango e soma 32 partidas na temporada, com um gol marcado.
Contratações mais caras da história do Vitória
Destro, com 1,90m de altura, o defensor atuou majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga durante a passagem pelo clube do Distrito Federal. Antes de chegar ao Gama, nesta temporada, Darlan iniciou a carreira no Tupan-MA e passou por Criciúma, Vianópolis, Grêmio Anápolis, Leixões, de Portugal, e Bom Jesus EC.
A contratação amplia as alternativas do técnico Jair Ventura para o setor defensivo. Atualmente, o treinador conta com Brítez, Cacá e Luan Cândido como zagueiros de ofício no elenco rubro-negro, além dos jovens Kauan e Edenilson e do volante Caíque, que já foi improvisado no setor.
Darlan é o sexto reforço contratado pelo Vitória na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Além dele, o clube anunciou Fabiano, Brítez, Walace, Pochettino e Alex Bruno. A janela se encerra nesta sexta-feira (11).