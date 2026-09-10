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Vitória anuncia zagueiro destaque na Série D como novo reforço para 2026

Darlan Dutra, de 23 anos, chega por empréstimo do Gama após ser titular na campanha que garantiu o acesso do clube à Série C

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:29

Darlan Dutra, novo zagueiro do Vitória
Darlan Dutra, novo zagueiro do Vitória Crédito: Divulgação/ECV

O Vitória anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação do zagueiro Darlan Dutra, de 23 anos. O defensor chega ao clube por empréstimo do Gama até o final de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

Darlan desembarca na Toca do Leão após se destacar pelo Gama durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto da equipe na campanha que terminou com o acesso à Série C, o zagueiro também participou do Campeonato Candango e soma 32 partidas na temporada, com um gol marcado.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renê foi contratado junto à Portuguesa por R$ 5,8 milhões por Victor Ferreira/ECV
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Destro, com 1,90m de altura, o defensor atuou majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga durante a passagem pelo clube do Distrito Federal. Antes de chegar ao Gama, nesta temporada, Darlan iniciou a carreira no Tupan-MA e passou por Criciúma, Vianópolis, Grêmio Anápolis, Leixões, de Portugal, e Bom Jesus EC.

A contratação amplia as alternativas do técnico Jair Ventura para o setor defensivo. Atualmente, o treinador conta com Brítez, Cacá e Luan Cândido como zagueiros de ofício no elenco rubro-negro, além dos jovens Kauan e Edenilson e do volante Caíque, que já foi improvisado no setor. 

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Darlan é o sexto reforço contratado pelo Vitória na segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Além dele, o clube anunciou Fabiano, Brítez, Walace, Pochettino e Alex Bruno. A janela se encerra nesta sexta-feira (11).

Tags:

Vitória Mercado de Tranferências

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