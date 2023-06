Vitória apresenta projeto para duplicação de rua no entorno do Barradão

Estádio Barradão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

A mobilidade no entorno do Barradão está sendo discutida entre o Vitória e o Governo do Estado. A duplicação do sistema viário da rua Artêmio Valente, que vai até a avenida Mário Sérgio, foi o assunto da reunião ocorrida na segunda-feira (19) entre o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o presidente do Vitória, Fábio Mota. O presidente da Conder, José Trindade, e outros representantes do time e do Estado também estiveram presentes.

Durante o encontro, o Vitória apresentou estudo desenvolvido na área de intervenção, além de propostas para melhorar a mobilidade, tanto para o acesso ao estádio quanto para a população que trafega na região. Até o mês de julho, será aberta licitação para início das obras, que devem ser entregues até 2024.

De acordo com comunicado do Vitória, o estudo inicial realizado entre os anos de 2018 e 2019 prevê a duplicação mantendo-se a rua Artêmio Valente atual e a execução de uma segunda pista, que seria construída ao lado das instalações do clube, abrangendo um trecho da Praça Júlio Rêgo até a via da Avenida Mário Sérgio. A pista dupla teria aproximadamente 1,2 km de extensão, com duas faixas por sentido – cada uma com largura de 3,50 m – e canteiro central com largura de 1,20 m separando as pistas.

O presidente da Conder destacou que serão R$ 10 milhões investidos para melhorar o tráfego nos dois sentidos da via. “Será um 1,2 km aproximadamente. Vamos ter pistas duplas nos dois sentidos, o canteiro central, a parte toda de pavimentação, de calçadas. Então, é uma grande obra, que vai facilitar o vetor de toda a região, envolvendo não só o Barradão, como toda a região de Canabrava”, afirmou José Trindade. As vias serão sinalizadas, com inclusão de ciclofaixa e serviços de drenagem.

Durante a reunião também foram discutidas melhorias na área do estacionamento do estádio. Fábio Mota explicou a dificuldade enfrentada pelo clube. “Atualmente, a gente tem um gargalo muito grande na área de mobilidade, em função de não ter a duplicação da Mário Sérgio. A melhoria vai viabilizar, além de melhorar a mobilidade, a construção do novo estacionamento, que é outra necessidade nossa”, disse o presidente do Vitória.