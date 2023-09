Vitória busca reabilitação diante do Avaí para garantir liderança da Série B

Técnico Léo Condé orienta elenco do Vitória na Toca do Leão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória depende apenas das próprias forças para se manter isolado na liderança da Série B do Brasileiro. Diante do Avaí, o Leão vai tentar se impor novamente no campeonato para garantir a posição no topo da tabela e apagar a má impressão deixada na rodada passada, quando amargou o placar mais elástico do torneio ao ser goleado por 6x0 pelo CRB.



“A gente quer dar a resposta o quanto antes e a melhor resposta é vencer dentro de casa, diante do nosso torcedor, e se manter na liderança da competição. Claro que a gente tem que fazer um jogo bem estruturado, bem organizado e não deixar a ansiedade tomar conta para construir uma vitória com solidez”, afirmou o técnico Léo Condé.

A bola rola a partir das 18h desse domingo (17), no Barradão. Com o apoio de sua torcida, o Vitória promete ir para cima do Avaí, mas a manutenção da liderança será alcançada até com um empate. Com 49 pontos, o rubro-negro chegará a 52 se vencer o Avaí e não poderá ser alcançado por nenhum adversário.

Em caso de empate, o Vitória somará os mesmos 50 pontos do Sport, que já entrou em campo nessa rodada, venceu o ABC e assumiu a liderança. O Guarani, dono de 47 pontos, também pode alcançar a mesma pontuação neste domingo em partida contra o Tombense, às 15h45, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Só que no critério de desempate por número de vitórias o time baiano leva a melhor perante os dois adversários.

No primeiro turno, o Vitória empatou em 1x1 com o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis. Wellington Nem abriu o placar e Waguininho garantiu a igualdade no marcador.

O adversário catarinense vive situação oposta à do Vitória no campeonato. Com 30 pontos, o Avaí é o 15º colocado e luta contra o rebaixamento. A equipe treinada por Eduardo Barroca está a apenas três pontos da Chapecoense, primeiro time dentro do grupo de degola, em 17º lugar.

Apesar do risco, o time catarinense venceu um integrante do G4 na rodada passada, o Novorizontino, por 1x0, e quer seguir tirando a corda do pescoço na sequência do campeonato, o que faz o técnico Léo Condé prever uma partida dura no Barradão.

“A gente espera mais um jogo difícil em casa. Cada ponto tem uma importância muito grande para quem está brigando em cima e embaixo. A gente espera o Avaí bem organizado, vem de vitória importante contra o Novorizontino”, pontuou o comandante rubro-negro.

“A gente espera um adversário que está brigando para se afastar da situação incômoda, que investiu muito e tem jogadores experientes: Pottker, Cortez, Poveda, que foi artilheiro da Série B comigo, muito bom jogador. Um treinador também que conhece a divisão. Tem tudo para ser um jogo difícil, e a gente tem que fazer nossa parte para tornar o jogo fácil”, completou Léo Condé.

TIME

O Vitória jogará desfalcado contra o Avaí. O volante Dudu e o atacante Iury Castilho levaram o terceiro cartão amarelo e estão fora.

Em compensação, o volante Matheus Trindade volta após suspensão e o lateral direito Zeca tem chance de pintar ao menos no banco.

Recuperado de lesão na coxa, Zeca treinou normalmente com o grupo nas últimas atividades preparatórias para o jogo. Caso o capitão não tenha condições ainda de reassumir a titularidade da lateral direita, Railan deve ganhar chance no onze inicial. Improvisado na posição contra o CRB, o zagueiro Yan Souto deve ficar como opção no banco.

Titular da lateral esquerda contra o CRB, Marcelo está fora dos planos do clube para o restante do campeonato. Edson Lucas pode ter a oportunidade de estrear com a camisa vermelha e preta. A posição também pode ser ocupada pelo meia-atacante Matheusinho, como ocorreu na 21ª e 22ª rodadas.

Contratado na quinta-feira (14), o lateral esquerdo Felippe Borges está regularizado, mas treinou em separado do elenco às vésperas do jogo.