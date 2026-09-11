Vitória corre contra o tempo e anuncia atacante estrangeiro no último dia da janela

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Pedro Carreiro
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:48
Correndo contra o tempo, o Vitória anunciou a contratação do ponta Ignacio Laquintana na tarde desta sexta-feira (11), nas últimas horas da janela de transferências do segundo semestre do futebol brasileiro. O uruguaio de 27 anos, que pertence ao RB Bragantino, chega por empréstimo até o fim do ano.
Com a janela de transferências fechando nesta noite, o Vitória precisou resolver uma série de pendências para concluir a contratação do atleta. O clube estava sob um transfer ban por causa do atraso de duas parcelas de um acordo firmado na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). A dívida, de R$ 580 mil, foi quitada durante esta sexta-feira, último dia para registrar novos reforços.
Com a situação regularizada, o Vitória pôde concluir o acordo e registrar Laquintana no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o uruguaio já está apto a fazer sua estreia no próximo compromisso da equipe, contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, no Maião, no interior paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Contratações mais caras da história do Vitória
Embora pertença ao RB Bragantino, Laquintana estava no Huesca, da segunda divisão da Espanha, desde janeiro. O atacante, porém, teve pouco espaço no clube espanhol e disputou apenas sete partidas no período, totalizando 417 minutos em campo, sem gols ou assistências.
Natural de Paysandú, no Uruguai, o jogador foi revelado pelo Defensor Sporting, onde estreou profissionalmente em 2018. Pelo clube, permaneceu até 2022 e acumulou 68 partidas, com oito gols marcados.
Em 2021, Laquintana se transferiu para o Peñarol, um dos maiores clubes do Uruguai. Foram 72 jogos, oito gols e uma assistência antes da transferência para o RB Bragantino, que acionou a multa rescisória de US$ 1,2 milhão e anunciou sua contratação em abril de 2023.
No Massa Bruta, o atacante não conseguiu se firmar inicialmente. Em seu primeiro ano no clube, disputou apenas quatro partidas, sem gols ou assistências. Em 2024, participou de 27 jogos e marcou dois gols na primeira metade da temporada, antes de ser emprestado ao Santos, onde disputou 11 partidas na campanha do título da Série B do Peixe.
No ano seguinte, Laquintana teve mais oportunidades pelo Bragantino e entrou em campo 34 vezes, marcando quatro gols e dando seis assistências. Ainda assim, acabou novamente emprestado no início de 2026, desta vez ao Huesca.
Destro e com 1,77m, Laquintana é um ponta que atua preferencialmente pelo lado direito, mas também pode jogar pela esquerda. No Vitória, ele terá a concorrência de Erick e Marinho pela direita, enquanto Matheuzinho, Tarzia e Osvaldo são opções para o lado esquerdo de ataque.
O atacante uruguaio é o sétimo reforço contratado pelo Vitória para o segundo semestre. Antes dele, o clube acertou com Brítez, Darlan Dutra, Fabiano Souza, Walace, Pochettino e Alex Bruno.
Laquintana também é o sexto estrangeiro do elenco rubro-negro. Além dele, o grupo conta com os argentinos Pochettino, Martínez, Brítez e Tarzia, além do português Rúben Ismael.