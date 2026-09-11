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Vitória corre contra o tempo e anuncia atacante estrangeiro no último dia da janela

Uruguaio de 27 anos pertence ao RB Bragantino, chega por empréstimo até o fim do ano e já está regularizado para enfrentar o Mirassol

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 19:48

Ignacio Laquintana, novo reforço do Vitória
Ignacio Laquintana, novo reforço do Vitória Crédito: Divulgação/ECV

Correndo contra o tempo, o Vitória anunciou a contratação do ponta Ignacio Laquintana na tarde desta sexta-feira (11), nas últimas horas da janela de transferências do segundo semestre do futebol brasileiro. O uruguaio de 27 anos, que pertence ao RB Bragantino, chega por empréstimo até o fim do ano.

Com a janela de transferências fechando nesta noite, o Vitória precisou resolver uma série de pendências para concluir a contratação do atleta. O clube estava sob um transfer ban por causa do atraso de duas parcelas de um acordo firmado na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). A dívida, de R$ 580 mil, foi quitada durante esta sexta-feira, último dia para registrar novos reforços.

Com a situação regularizada, o Vitória pôde concluir o acordo e registrar Laquintana no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, o uruguaio já está apto a fazer sua estreia no próximo compromisso da equipe, contra o Mirassol, neste domingo (13), às 16h, no Maião, no interior paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renê foi contratado junto à Portuguesa por R$ 5,8 milhões por Victor Ferreira/ECV
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
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Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

Embora pertença ao RB Bragantino, Laquintana estava no Huesca, da segunda divisão da Espanha, desde janeiro. O atacante, porém, teve pouco espaço no clube espanhol e disputou apenas sete partidas no período, totalizando 417 minutos em campo, sem gols ou assistências.

Natural de Paysandú, no Uruguai, o jogador foi revelado pelo Defensor Sporting, onde estreou profissionalmente em 2018. Pelo clube, permaneceu até 2022 e acumulou 68 partidas, com oito gols marcados.

Em 2021, Laquintana se transferiu para o Peñarol, um dos maiores clubes do Uruguai. Foram 72 jogos, oito gols e uma assistência antes da transferência para o RB Bragantino, que acionou a multa rescisória de US$ 1,2 milhão e anunciou sua contratação em abril de 2023.

No Massa Bruta, o atacante não conseguiu se firmar inicialmente. Em seu primeiro ano no clube, disputou apenas quatro partidas, sem gols ou assistências. Em 2024, participou de 27 jogos e marcou dois gols na primeira metade da temporada, antes de ser emprestado ao Santos, onde disputou 11 partidas na campanha do título da Série B do Peixe.

No ano seguinte, Laquintana teve mais oportunidades pelo Bragantino e entrou em campo 34 vezes, marcando quatro gols e dando seis assistências. Ainda assim, acabou novamente emprestado no início de 2026, desta vez ao Huesca.

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Destro e com 1,77m, Laquintana é um ponta que atua preferencialmente pelo lado direito, mas também pode jogar pela esquerda. No Vitória, ele terá a concorrência de Erick e Marinho pela direita, enquanto Matheuzinho, Tarzia e Osvaldo são opções para o lado esquerdo de ataque.

O atacante uruguaio é o sétimo reforço contratado pelo Vitória para o segundo semestre. Antes dele, o clube acertou com Brítez, Darlan Dutra, Fabiano Souza, Walace, Pochettino e Alex Bruno.

Laquintana também é o sexto estrangeiro do elenco rubro-negro. Além dele, o grupo conta com os argentinos Pochettino, Martínez, Brítez e Tarzia, além do português Rúben Ismael.

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Vitória Mercado de Tranferências

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