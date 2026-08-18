NOVO CENTROAVANTE NA TOCA

Vitória dá chapéu em rival nordestino e acerta com um dos artilheiros do Brasil em 2026

Atacante de 27 anos chega por empréstimo do ASA após marcar 24 gols em 31 jogos na temporada e ser destaque na campanha do acesso à Série C

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:43

Alex Bruno chega ao Vitória por empréstimo vindo do ASA Crédito: Lucas Auditore/Ascom ASA

O Vitória acertou a contratação por empréstimo do atacante Alex Bruno, que pertence ao ASA. Aos 27 anos, o centroavante chega ao Leão da Barra com vínculo até o fim de 2026 e opção de compra ao término do contrato. O acerto foi confirmado pelo clube alagoano nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (18)

Alex Bruno se destacou nesta temporada e chega ao Vitória como um dos principais goleadores do futebol brasileiro em 2026. Em 31 partidas pelo ASA, o atacante marcou 24 gols e deu quatro assistências, considerando os compromissos pelo Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Brasil e Série D.

Conheça Alex Bruno, novo reforço do Vitória 1 de 4

A temporada também foi marcada pelo protagonismo de Alex Bruno na campanha que levou o ASA ao acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O clube alagoano destacou a importância do atacante na trajetória da equipe e desejou sucesso ao jogador no novo desafio.

“Hoje é dia de agradecer. Alex Bruno chegou, vestiu a camisa do GIGANTE e deixou seu nome marcado na história do ASA. Artilheiro do Alvinegro e entre os principais goleadores do Brasil na temporada, foi decisivo dentro de campo e peça fundamental na nossa caminhada rumo ao tão sonhado acesso à Série C”, publicou o ASA nas suas redes sociais.

Na mesma nota, o clube confirmou os detalhes da negociação com o Vitória. “Agora, Alex segue para um novo desafio, defendendo o Vitória-BA na Série A do Campeonato Brasileiro, por empréstimo com opção de compra. E o ASA só pode desejar que essa nova etapa seja tão grande quanto tudo aquilo que ele construiu aqui”, acrescentou o clube.

Dos 24 gols marcados por Alex Bruno em 2026, cinco foram anotados pela Copa Alagoas. Os outros 19 saíram em partidas pelo Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série D. Com a marca, o atacante aparece entre os principais artilheiros do país e divide a segunda colocação com Mikael, do CRB, e Pedro, do Flamengo.

Vitória atravessou negociação com o Sport

Antes de acertar com o Vitória, Alex Bruno estava próximo de reforçar outro clube nordestino. O Sport havia avançado nas negociações para contratar o atacante e contava com a chegada do jogador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória, porém, entrou na disputa e conseguiu concluir a negociação com o ASA, dando um chapéu no rival pernambucano.

Revelado pelo Vitória das Tabocas, de Pernambuco, Alex Bruno construiu a carreira passando por clubes como Próspera, Atlético Catarinense, Noroeste, Grêmio Anápolis e Carlos Renaux. O centroavante também teve uma experiência no futebol uruguaio, defendendo o Plaza Colonia.

Artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro 1 de 10

Concorrência no ataque do Vitória

No elenco rubro-negro, Alex Bruno terá a concorrência de Renê e Renato Kayzer, artilheiros do Leão na temporada. Renê soma 12 gols em 27 jogos na temporada, enquanto Kayzer balançou as redes 13 vezes em 29 partidas.

O atacante será a quinta contratação do Vitória na janela de transferências do segundo semestre. Antes dele, o clube anunciou as chegadas de Wallace, Tomás Pochettino, Fabiano e Emanuel Brítez.

Apesar do acerto, o Vitória ainda precisa solucionar o transfer ban relacionado a uma dívida com o Portimonense, envolvendo a negociação do zagueiro Wagner Leonardo com o Grêmio. A pendência precisa ser resolvida para que o clube possa registrar e anunciar oficialmente Alex Bruno.

Caso seja regularizado a tempo, o atacante poderá ser relacionado para o próximo compromisso do Vitória no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, no domingo (23), às 16h, no Barradão, pela 24ª rodada da Série A.

Alex Bruno não poderá jogar a Copa do Brasil

Alex Bruno, entretanto, não poderá defender o Vitória na Copa do Brasil. Mesmo que o Rubro-Negro elimine o Vasco e avance às semifinais, o atacante não poderá ser inscrito na competição pelo clube baiano.

O regulamento da CBF estabelece um limite para a utilização de apenas três jogadores que já tenham atuado por outras equipes na atual edição do torneio. Alex Bruno disputou uma partida da Copa do Brasil pelo ASA e, por isso, não poderá ser inscrito pelo Vitória.