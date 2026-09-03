Vitória deixa de faturar milhões após eliminação para o Vasco na Copa do Brasil

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Pedro Carreiro
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:38
A eliminação do Vitória na Copa do Brasil não teve apenas impacto esportivo. Ao ficar pelo caminho nas quartas de final após ser superado pelo Vasco por 3x0 no placar agregado, o Rubro-Negro também deixou de receber uma premiação de R$ 9 milhões que seria paga pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em caso de classificação para a semifinal.
O valor seria suficiente para dobrar a quantia acumulada pelo clube até então na competição. Antes da eliminação, o Vitória já havia assegurado R$ 9 milhões em premiações. Apenas pela participação na quinta fase, quando entrou na competição, o Leão recebeu R$ 2 milhões.
Relembre a campanha do Vitória na Copa do Brasil 2026
Naquela etapa, o Rubro-Negro teve o Flamengo como adversário. Depois de perder por 2x1 no Maracanã, o Vitória venceu por 2x0 no Barradão e garantiu a classificação. Pela vaga nas oitavas de final, o clube recebeu mais R$ 3 milhões.
Na fase seguinte, o roteiro foi parecido. O Vitória perdeu por 2x0 para o Athletico-PR na Arena da Baixada, mas conseguiu uma nova reação no Barradão. Com uma goleada por 4x0, o Leão eliminou a equipe paranaense e avançou às quartas de final, garantindo mais R$ 4 milhões em premiação.
Dessa vez, porém, o Vitória não conseguiu repetir as grandes viradas das fases anteriores. Depois de perder por 1x0 no jogo de ida, em São Januário, o Rubro-Negro voltou a ser derrotado pelo Vasco, por 2x0, no Barradão. Com isso, foi eliminado e deixou de ganhar os R$ 9 milhões que estavam destinados aos semifinalistas.
Se tivesse avançado, o Vitória chegaria a R$ 18 milhões acumulados em premiações na Copa do Brasil. O clube ainda poderia ter aumentado consideravelmente esse valor nas fases seguintes. O Vasco terá o Palmeiras como adversário na semifinal, e o vencedor desse confronto disputará a decisão. O vice-campeão da Copa do Brasil receberá R$ 34 milhões, enquanto o campeão ficará com R$ 78 milhões.
Fora da Copa do Brasil, o Vitória terá o Campeonato Brasileiro como única competição em seu calendário. O Rubro-Negro ocupa atualmente a 13ª posição, com 29 pontos, e precisa voltar a somar pontos para se afastar da parte inferior da tabela. O próximo compromisso será novamente no Barradão. Na segunda-feira (7), às 20h, o Vitória recebe o Grêmio pela 26ª rodada da Série A.