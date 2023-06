Vitória deve ter ao menos duas mudanças contra o Sampaio Corrêa

Camutanga vai reforçar o Vitória após cumprir suspensão. Crédito: Victor Ferreira / ECV

O Vitória será escalado com mudança para o jogo contra o Sampaio Corrêa, quarta-feira (28), às 21h30, no Barradão. O rubro-negro voltará a ter sua dupla de zaga titular na 14ª rodada da Série B do Brasileiro. Após cumprir suspensão, Camutanga voltará a fazer parceria com Wagner Leonardo.



Com isso, a tendência é que João Victor fique como opção entre os reservas. A alteração na zaga não deve ser a única no time para a partida contra a equipe maranhense.

O meia Giovanni Augusto deve reaparecer no onze inicial. Ele começou no banco na derrota por 2x0 para o Guarani, domingo (25) passado, e teve a ausência justificada por Léo Condé na entrevista coletiva concedida após o jogo. Na ocasião, o técnico escalou o atacante Wellington Nem na função de armador.

“Na verdade, o Wellington Nem não jogou de atacante, ele jogou de meia. Claro que ele não estava em um dia bom. Não só ele, como vários jogadores. A equipe como um todo. Mas a função seria para jogar por dentro e abertos pelos lados do campo Osvaldo e Zé Hugo", pontuou Léo Condé.

"O Giovanni entrou bem. Uma pena que, nesses 15 dias de pausa, ele teve um problema de cálculo renal, ficou alguns dias fora e treinou só dois dias para esse jogo. Talvez até faria a opção de iniciar com o Giovanni. Provavelmente no jogo de quarta-feira eu tenho o Giovanni desde o início que, de uma certa forma, a gente espera que dê um pouco mais de equilíbrio e, principalmente, de posse de bola no setor de meio-campo”, sinalizou o treinador. Nesse caso, Zé Hugo ou Wellington Nem serão sacados do time

Giovanni Augusto entrou no segundo tempo das duas últimas derrotas, para Criciúma e Guarani. A última vez que ele vestiu a camisa de titular do Vitória foi em 10 de maio, no triunfo diante do Ceará, na 4ª rodada da Série B, quando se lesionou.

Além do meio-campo, o ataque também pode ganhar um reforço diante do Sampaio Corrêa. Após se recuperar de uma torção no tornozelo e de uma cirurgia para tratamento de câncer de pele, Léo Gamalho pode reaparecer ao menos entre os relacionados. Ele não joga há mais de um mês, desde 24 de maio, quando o Vitória venceu o CRB, na 8ª rodada.