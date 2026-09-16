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Vitória deve ter dois reforços de peso para duelo contra o Cruzeiro no Brasileirão

Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez avançam na recuperação e podem voltar a ser relacionados pelo Leão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 19:03

Baralhas e Martínez devem retornar contra o Cruzeiro
Baralhas e Martínez devem retornar contra o Cruzeiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória deve contar com dois reforços de peso no meio de campo para encarar o Cruzeiro, neste domingo (20), às 16h, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se dos volantes Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez, titulares da equipe, mas que foram desfalques nas últimas rodadas.

Baralhas não joga desde 6 de agosto e ficou fora dos últimos oito jogos da equipe. Recuperado de uma lesão na parte anterior da coxa direita, o capitão do Leão da Barra já iniciou o processo de transição física e deve estar à disposição para encarar a Raposa.

Já Martínez, recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa direita que o tirou dos últimos três jogos, também iniciou o processo de transição física e provavelmente será relacionado para enfrentar o Cruzeiro.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
1 de 27
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

O retorno da dupla é uma boa notícia para o técnico Jair Ventura. Quando os dois começam juntos entre os titulares, o Vitória tem 62,12% de aproveitamento, com 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 22 jogos. No entanto, é improvável que ambos retornem diretamente ao time titular, especialmente Baralhas, que está fora há mais de um mês.

Para a partida contra o Cruzeiro, o clube ainda pode contar com o reforço do ponta Ignacio Laquintana, contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino no último dia da janela de transferências. O uruguaio já está integrado ao elenco e pode ser novidade entre os relacionados, fazendo sua estreia pelo clube.

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Por outro lado, Ramon, com lesão na parte anterior da coxa direita, e Wallace, com lesão na parte posterior da coxa direita, seguem fora. Além deles, Dudu, Edu, Camutanga e Nathan Mendes, que tratam lesões de maior duração, continuam afastados e dificilmente retornarão aos gramados ainda nesta temporada.

De olho no duelo contra o Cruzeiro, o Leão da Barra trabalhou na tarde desta quarta-feira (16), no CT Manoel Pontes Tanajura, dando continuidade à preparação para o confronto. O time já havia iniciado os trabalhos na última terça-feira (15). Na tarde desta quinta-feira (17), a equipe volta a treinar na Toca e ainda terá atividades na sexta (18) e no sábado (19), finalizando a preparação para a partida.

Tags:

Vitória

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