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Vitória deve ter dois reforços de peso para duelo contra o Cruzeiro no Brasileirão

Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez avançam na recuperação e podem voltar a ser relacionados pelo Leão

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 19:03

Baralhas e Martínez devem retornar contra o Cruzeiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória deve contar com dois reforços de peso no meio de campo para encarar o Cruzeiro, neste domingo (20), às 16h, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se dos volantes Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez, titulares da equipe, mas que foram desfalques nas últimas rodadas.

Baralhas não joga desde 6 de agosto e ficou fora dos últimos oito jogos da equipe. Recuperado de uma lesão na parte anterior da coxa direita, o capitão do Leão da Barra já iniciou o processo de transição física e deve estar à disposição para encarar a Raposa.

Já Martínez, recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa direita que o tirou dos últimos três jogos, também iniciou o processo de transição física e provavelmente será relacionado para enfrentar o Cruzeiro.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 27

O retorno da dupla é uma boa notícia para o técnico Jair Ventura. Quando os dois começam juntos entre os titulares, o Vitória tem 62,12% de aproveitamento, com 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 22 jogos. No entanto, é improvável que ambos retornem diretamente ao time titular, especialmente Baralhas, que está fora há mais de um mês.

Para a partida contra o Cruzeiro, o clube ainda pode contar com o reforço do ponta Ignacio Laquintana, contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino no último dia da janela de transferências. O uruguaio já está integrado ao elenco e pode ser novidade entre os relacionados, fazendo sua estreia pelo clube.

Por outro lado, Ramon, com lesão na parte anterior da coxa direita, e Wallace, com lesão na parte posterior da coxa direita, seguem fora. Além deles, Dudu, Edu, Camutanga e Nathan Mendes, que tratam lesões de maior duração, continuam afastados e dificilmente retornarão aos gramados ainda nesta temporada.