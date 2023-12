Vitória é o time brasileiro com maior alta nas buscas do Google em 2023

Vitória foi o campeão da Série B em 2023. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória terminou a temporada 2023 de forma histórica. Faturou o inédito título da Série B e, de quebra, carimbou o passaporte rumo à primeira divisão, após um hiato de cinco anos. Feitos que transformaram o rubro-negro no time nacional mais buscado pelos brasileiros no Google em 2023.



Um levantamento divulgado pelo site ge traz a lista dos 10 clubes que tiveram a maior alta nas pesquisas no site. O ranking é liderado por equipes internacionais, que dominam completamente o top 5. O primeiro representante do Brasil só aparece na 6ª colocação - e é, justamente, o Vitória.

O Leão fez uma campanha incrível na Série B, conquistando um inédito título nacional com duas rodadas de antecedência. Concluiu o torneio com 72 pontos, após 22 vitórias, seis empates e 10 derrotas.

Além do rubro-negro baiano, há apenas um outro brasileiro na lista: o Fluminense, na 9ª posição. O tricolor carioca foi campeão pela primeira vez da Libertadores, após superar o Boca Juniors na final.

O líder do ranking é o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Não é à toa: foi para o clube que o astro Neymar se transferiu em agosto, após deixar o Paris Saint-Germain. Além do camisa 10, o elenco também conta com nomes como o zagueiro Koulibaly, os volantes Milinkovic-Savic e Rúben Neves e os atacantes Malcom, Michael e Mitrovic. No comando, está o português Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo.

Outro time saudita também despertou a curiosidade dos brasileiros e figura na segunda colocação: o Al-Nassr, do craque Cristiano Ronaldo. Anunciado no fim do ano passado, o atacante foi um dos pioneiros da leva de craques que deixaram a Europa para migrar ao futebol árabe. A equipe também tem como um dos destaques o brasileiro Anderson Talisca, ex-Bahia.

Atual campeão da Champions League e da Premier League, o Manchester City é o terceiro do ranking. A equipe é comandada pelo renomado técnico Pep Guardiola e tem como principal estrela o artilheiro Erling Haaland.

Na 4ª posição, está o Inter Miami, dos Estados Unidos. Foi o destino escolhido pelo astro Lionel Messi ao deixar o PSG, no meio do ano. Recentemente, o argentino recebeu a Bola de Ouro pela oitava vez na carreira. O tradicional prêmio de melhor jogador do mundo é promovido pela revista France Football.

Veja a lista de clubes com maior crescimento nas pesquisas no Brasil no Google em 2023: